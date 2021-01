Fidesz: a baloldal a védőoltás kapcsán is csak kamuzásra képes

2021. január 3. 16:01

A baloldal a védőoltás kapcsán is csak kamuzásra képes - így reagált a Fidesz-frakció a DK nyilatkozatára vasárnap.

"Megkérjük a baloldalt, hogy fejezze be a hazudozást. A járvány kezdete óta mást se csinálnak, csak kamuznak és zavart akarnak kelteni. Most már a védőoltások kapcsán is ugyanezt csinálják, és ezzel a járvány elleni hosszútávú védekezést veszélyeztetik" - fogalmaznak a közleményben.

Magyarország december 26-án megkezdte a védőoltások beadását, az oltási sorrendben a fertőzésnek leginkább kitett egészségügyi dolgozók az elsők. Jelenleg is 21 kórházi oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. Ahogy újabb vakcinaszállítmányok érkeznek, újabb célcsoportok következnek, többek között az idősotthonokban lakók és dolgozók, a védekezésben részt vevő rendvédelmi dolgozók, az idősek, a krónikus betegek és természetesen a lakosság. A védőoltás önkéntes és ingyenes, azt teljes mértékben a kormány finanszírozza - közölte a Fidesz-frakció.

MTI