Európa-szerte betett a síszezonnak a koronavírus

2021. január 3. 23:42

Foto: Stephan Schuetze

Svájcban és Ausztriában ugyan kinyitottak a síközpontok, de csak szigorú feltételekkel lehet sportolni: kötelező a maszkviselés és a távolságtartás is, amit folyamatosan ellenőriznek is a pályákon. Az olasz és francia hegyeken jövő héten akartak nyitni, de olyan rosszak a számok, hogy inkább tovább halasztják a síszezont. Közben Németországban több száz kirándulót büntettek meg, mert nem tartották be a szabályokat – hangzott el az M1 Híradójában.

A síliftekben mozdulni sem lehetett, és a lejtőkön is tömeg volt a hétvégén a svájci Alpokban. Volt olyan sípálya, ahol nyolcezer ember fordult meg egy nap alatt.

A koronavírus-járvány miatt a síelőknek mindenhol maszkot kell viselniük, a kötelező távolságtartást pedig biztonsági őrök ellenőrzik.

De Svájcban már a síszezon elején kinyithattak a szállodák is, és az éttermek is kiszolgálhatják a vendégeket, még ha csak elvitelre is.

„Most nincsenek olyan sokan, mint korábban. Biztonságban érzem magam. Bár a felvonó tömve volt, de a tömegközlekedés mindenhol ilyen” – vélekedett egy síelő.

A síterepek Ausztriában is kinyitottak még karácsony előtt, igaz, sem megszállni, sem étkezni nem lehet a síközpontokban. Az ünnepek alatt azonban így is tömegek lepték el a pályákat, ami lehetetlenné tette az óvintézkedések betartását. Ezért több helyen az üzemeltetők korlátozták a látogatók számát.

„Az egy napos kirándulásra érkezők számát csökkentettük azzal, hogy lezártuk az egyik parkolónkat. Azóta sokkal nyugodtabb a helyzet a vendégeink számára is” – magyarázta egy stájerországi felvonó üzemeltetője.

Foto: Reinhard Roskaritz

Több osztrák tartományban maga a hó volt a síelni vágyók előtt a legnagyobb akadály.

Karintiában és Tirolban az ítéletidő ellenére is tömeg volt az utakon, sokan elakadtak a helyenként 3 méteres hóban. A Magas-Tauernbe vezető utak többségét pedig lezártak lavinaveszély miatt.

Németországban zárva vannak a sípályák, a felvonók és a vendéglátóhelyek is, mégis megteltek a téli üdülőhelyek parkolói, és forgalmi dugók alakultak ki a síterepekre vezető utakon.

Ráadásul a járvány miatt országos zárlat van érvényben, a német hatóságok pedig mindenkit otthonmaradásra szólítottak fel.

Winterbergben rendőrök ellenőrzik a túrázni és szánkózni érkező németeket. Csak szombaton 270 alkalommal bírságolták meg a kötelező távolságot figyelmen kívül hagyó, illetve maszkot nem viselő kirándulókat.

„Sajnos vasárnap ismét azt tapasztaltuk, hogy a sípályák lezárása nem tartja vissza az embereket attól, hogy megszegjék az utazási korlátozásokat. Ezért Winterbergbe vezető utakat lezártuk, azt reméljük, hogy ez megállítja a tömeget" – nyilatkozta a rendőrség szóvivője.

A Francia-Alpokban sem indulhatott el a szezon, a szállodák zárva tartanak és a liftek sem járnak. A síoktatás mégsem szünetel. Egy kis faluban lóval húzzák fel a fiatalokat a magasabban fekvő területekre, hogy a lesiklást gyakorolják. A helyiek a turizmus mellett állattenyésztéssel is foglalkoznak, így most csökkenteni tudják a lezárások miatti bevételkiesést.

A francia síközpontok lakóinak azonban a tervezettnél tovább kell várniuk a nyitásra.

A párizsi vezetés eredetileg úgy tervezte, hogy az olaszokkal egy időben, január 7-én indítják a síszezont. Azonban a súlyos járványhelyzet miatt mindkét ország úgy döntött, hogy még legalább két hétig zárva tartják a pályákat – hangzott el az M1 Híradójában.

hirado.hu - M1 Híradó