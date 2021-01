Most az orosz vakcina adja a muníciót a nemzetközi sajtónak

2021. január 4. 22:58

Nagy feltűnést keltett a nemzetközi sajtóban, hogy Magyarország nem csak a nyugati oltóanyagok iránt érdeklődik. Megunhatatlan téma a jogállamiság is, a Jerusalem Post viszont azt is felfedezte, hogy az izraeli nagykövet csupa jót mondott hazánkról.

Der Spiegel

A német hírportál Orbán Viktor magyar miniszterelnök egy korábbi nyilatkozatáról írt, miszerint a kormányfő nem ért egyet az Európai Unió oltóanyag-beszerzési stratégiájával. A politikus úgy véli, hogy Brüsszelnek keleti irányba, az orosz és kínai fejlesztésű oltóanyagok felé is nyitnia kellene, hogy ezáltal minden tagállamban felgyorsíthassák a tömeges oltások beadásának ütemtervét.

– Magyarország a keleti kapcsolatokkal is foglalkozik, miután Brüsszel ezt nem teszi meg – közölte Orbán Viktor beszédének egy részletét a német hírportál.

A cikk szerzői továbbá megemlítették, hogy Magyarország december végén mintegy 6000 dózist kapott az orosz oltóanyagból, de a miniszterelnök szerint – habár hatékonynak tartja a vakcinát – feltehetően nem lesz elegendő a lakosság beoltására. Az orosz vakcinával ellentétben azonban a kínai oltóanyag nagyobb mennyiségben elérhető lenne.

Reuters

A brit hírügynökség szerzője Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV műsorában elhangzott szavait idézte, miszerint a magyar kormány az Európai Unió beszerzési mechanizmusán, valamint közvetlen kínai vásárlásokon keresztül kíván oltóanyaghoz jutni. A hírportál véleménycikke szerint ez azzal indokolható, hogy Oroszország saját lakosságának sem tud elegendő mennyiségű vakcinát előállítani. A szerző úgy véli, hogy a miniszter nyilatkozata utalás lehet arra vonatkozóan, hogy az orosz vakcinát egyelőre nem építik be a magyar kormány tömeges oltási programjába. Az Szputnyik V vakcina nemzetközi fejlesztéséért felelős orosz befektetési alap azonban egy kiadott közleményében cáfolta, hogy Magyarország visszalépett volna a korábban létrejött megállapodástól.

Nővér készíti elő a Szputnyik-V védőoltást Fotó: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Kommerszant

Az orosz napilap álhírnek nevezte azt a híresztelést, miszerint a magyar kormány elutasította a Szputnyik V vakcinát. Az Orosz Beruházási Alap képviselői arra szólították fel a médiát és az újságírókat is, hogy alapos utánajárás nélkül ne tegyenek közzé információkat a félretájékoztatások elkerülése végett.

A napilap cikke szerint Magyarország már december 28-án megkapta az oltóanyag első tételét, és az alap készen áll arra, hogy 2021 januárja és márciusa között teljes mértékben ellássák a közép-európai államot a szükséges mennyiségű oltóanyaggal.

Hennagyij Oniscsenko, az Állami Duma képviselője reméli, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentései mögött politikai indokok húzódnak. A magyar politikus korábban arra vonatkozóan tett kijelentést, hogy az elégtelen termelési kapacitás miatt a magyar kormány nem hajlandó Oroszországtól koronavírus elleni vakcinákat vásárolni.

Süddeutsche Zeitung

A német napilap véleménycikkének szerzői Magyarország és Lengyelország uniós jövőjének kérdését boncolgatták. Az írás szerint a két ország kormánya olyan kijelentéseket tett, valamint olyan intézkedéseket hozott az utóbbi időben, melyek felvetik annak lehetőségét, hogy a felsorolt államok ne legyenek az Európai Unió tagjai.

Például egyik ország sem kíván menekülteket befogadni, illetve többek közt olyan vádakkal illették Magyarországot, mint a sajtószabadság hiánya. A szerzők úgy vélik, hogy az unió értékeivel szembemenő intézkedések ellenére sincs olyan opció, hogy a két állam esetében egyik napról a másikra megszüntessék a tagságot, így a tagországok a támogatásokat próbálják csökkenteni. Felmerül a kérdés azonban, hogy ez mennyire lesz hatékony eszköz a magyar és a lengyel kormánnyal szemben?

The Jerusalem Post

Yacov Hadas-Handelsman, Izrael magyarországi nagykövete nemrégiben a Deutsche Welle német hírportálnak adott interjút Magyarország és Izrael kapcsolatáról, valamint az itthoni zsidók helyzetéről, melyről az izraeli hírlap is értekezett.

– Olyan embernek, akin látszik, hogy zsidó, Magyarországon kell a legkevésbé félnie az utcán – idézi fel a diplomata szavait a közel-keleti lap, hozzátéve, hogy a nagykövet szerint az antiszemitizmus ma már nem csupán a zsidóellenességet jelenti, hanem minden kisebbségi csoport ellen irányulhat, legyen az muszlim vagy színes bőrű.

A nemrégiben lapunknak is nyilatkozott Hadas-Handelsman elmondta, hogy a magyar kormány már több ízben megerősítette szolidaritását a zsidó néppel: például Orbán Viktor magyar miniszterelnök kormánya sok pénzzel segíti a zsidó intézmények felújítását ott is, ahol a holokauszt következtében megszűnt a zsidó jelenlét. A diplomata továbbá Soros György magyar származású amerikai üzletember politikai szerepére is kitért, szerinte Soros a magyar kormány hozzájárulása nélkül is hírhedt.

Yacov Hadas-Handelsman izraeli nagykövet Fotó: Izrael magyarországi nagykövetsége

