Balatonakarattyánál ér össze két hazai kerékpáros nagyfejlesztés

2021. január 5. 09:20

A Budapest-Balaton biciklis összeköttetés kiépítése mintegy 17, a Balatoni Bringakör korszerűsítése közel 31 kilométeren folytatódik 2021-ben. A legjelentősebb hazai kerékpáros fejlesztések közé tartozó beruházások Balatonakarattyánál kapcsolódnak össze. A Veszprém megyei település térségében idén mindkét projektben elkészül egy-egy új szakasz - közölte kedden az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

A főváros és a magyar tenger közötti kerékpárút kivitelezése ebben az esztendőben 2,9 milliárd forintból folytatódik. A tervek szerint 2021 második felében átadják a teljes Budapest-Etyek szakaszt, a Székesfehérvár bevezetőt és a 710-es főúttól Balatonakarattyáig tartó szakaszt.



A közlemény kitér arra, hogy a tervek szerint nyárig dolgoznak majd a kivitelezők a Balatoni Bringakör egyes déli parti részein. Összesen 1,3 milliárd forintból számos építési engedélyköteles szakasz újul meg Balatonakarattya, Balatonvilágos, Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonszárszó, Balatonőszöd, Balatonlelle településeket érintve. A kivitelezések befejeztével a Balatoni Bringakör korszerűsítése Balatonakarattyától Balatonlelléig elkészül.



Várhatóan 2021 tavaszán folytatódnak a meglévő lakóutcák lokális vagy teljes felületű burkolatjavításait, táblázását és burkolatjel-festését magukba foglaló nem-engedélyköteles fejlesztések a Balaton északi partján, Balatonkenesétől Gyenesdiásig. Megkezdődnek a Bringakör első északi engedélyköteles szakaszainak munkálatai is Tihany-Örvényes és Balatonkenese-Balatonfűzfő között. Ősztől pedig a tókerülő kerékpárút még hiányzó egyetlen szakaszának kivitelezése is megindulhat Balatonrendesen.



Az ITM azt is közölte, hogy az EuroVelo 6 nemzetközi hálózat részeként 2021-es átadással színvonalas kerékpáros kapcsolat létesül Budapest és Dunakeszi között. Győrből Pannonhalmáig biciklin juthatunk el, miután az idegenforgalmi főszezonra 1,8 milliárd forintból kiépül a közel 18 kilométeres kerékpárút. Jó minőségű, vadonatúj szakaszokon kerekezhetünk Vámospércs és Nyírábrány, a román határ között és a tokaji Erzsébet királyné Tisza-hídon át is.



Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár elmondta: 2010 óta mintegy 1600 kilométer új kerékpárút épült Magyarországon. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásaiban idén további 95 kilométeren látnak neki a munkálatoknak a vállalkozók. A kivitelezők 2021-ben a Budapest-Balaton összeköttetés összes szakaszán dolgoznak majd. Az év elején a sikeres uniós forráslehívás érdekében több mint 1000 kilométernyi fejlesztés előkészítése kezdődhet meg. A kerékpározható hálózat teljes hossza 2030-ra megközelíti a 15 ezer kilométert - közöle az államtitkár.



MTI