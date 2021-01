Lengyelország a gyártókkal tárgyal a többletvakcinák beszerzéséről

2021. január 5. 13:17

Lengyelország, az Európai Unió (EU) több más országához hasonlóan, a gyorsabb oltás érdekében közvetlenül a gyártócégekkel tárgyal a többletvakcinák beszerzéséről - közölte kedden Michal Dworczyk, a lengyel kormányfői hivatal vezetője.

Dworczyk - world-today-news.com

Lengyelországban eddig nem esett szó arról, hogy az európai uniós vakcinabeszerzési programon kívül is lehetne oltóanyaghoz jutni. Dworczyk a szejm egészségügyi bizottságának meghallgatásán beszélt az Európai Bizottsággal kötött szerződésen túlhaladó vakcinabeszerzésekre vonatkozó tárgyalásokról. Megjegyezte, hogy az uniós beszerzéseket illetően Varsó több oltóanyagra és gyorsabb szállításokra számított.



"Ma a helyzet olyan, amilyen, ezért egyes államok, köztük Lengyelország, közvetlenül a gyártókkal kezdett egyeztetni a többletvakcinák felvásárlásának lehetőségeiről" - jelentette ki Dworczyk.

Mint hozzáfűzte, az ügy "érzelmeket kelt a nemzetközi fórumon", ezért az EU-ban számítani lehet az európai szolidaritásra hivatkozó fenntartásokra. "Németországban ez már a közvita tárgya, hiszen Berlin már talán nyilvánosan is kimondta, hogy ilyen lépéseket tesz" - mondta el a lengyel politikus.



A lengyel kormány az európai uniós programon belül hatvanmillió adagra kötött szerződés, amellyel harmincmillió embert - gyakorlatilag az ország felnőtt lakosságát - lehet beoltani. Január végéig 1,5 millió adag szállítását várják. Dworczyk hétfői közlése szerint a BioNTech-Pfizer német-amerikai vakcina után az amerikai Moderna cégtől, és az uniós szintű engedélyezés esetén a CureVac német cégtől is várhatók szállítmányok, így március végéig 2,9 millió lengyelt olthatnak be a közel 38 millió lakosú országban.



A lengyel egészségügyi tárca keddi adatai szerint az oltások kezdetétől, december 27-től több mint 92 ezer ember kapta meg a BioNTech-Pfizer vakcina első adagját. A folyamat üteme gyorsul, csak a hétfői napon több mint 38 ezer embert oltottak be.



A lengyelországi vakcinázási program keretében december végétől az úgynevezett "zéró csoport" - az egészségügy dolgozók, illetve családtagjaik, valamint a kórházban kezelt koraszülött csecsemők szülei - oltása zajlik.



Január 25-től indul az elsőbbséget élvező, következő csoport oltása, abba többek között a 60 évnél idősebb embereket, a rendfenntartó erőkben szolgálókat és a tanárokat sorolták be. Adam Niedzielski egészségügyi miniszter kedden úgy nyilatkozott: ebben a csoportban legelőször a 75 éven felettiek lesznek jogosultak az oltásra.

Niedzielski - wyborcza.pl



Niedzielski kedden azon vizsgálatról is nyilatkozott, melyet a soron kívüli oltások kapcsán indítottak el. Beoltatta magát ugyanis a varsói orvostudományi egyetem kötelékében működő oltócégnél a Covid-19 ellen több olyan közszereplő, aki erre a lengyel vakcinázási program szerint egyelőre nem lenne jogosult, köztük Leszek Miller európai parlamenti képviselő, volt kormányfő és felesége, valamint több színész.



A hétfőn a lengyel állami egészségügyi biztosító, az NFZ által elindított vizsgálat feltehetőleg péntekig tart, az eddigi megállapításokról Niedzielski elmondta: a vakcinálási program tudatos megszegése történt, ezért a soron kívüli oltásokat végezett cégnek pénzbírság szabható ki. Az orvostudományi egyetemen folytatott belső vizsgálat nyomán már hétfőn lemondott az oltócég elnöke.



MTI