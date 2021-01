Sinopharm-képviselő: az újabb variánsokkal szemben is hat a cég vakcinája

2021. január 5. 14:16

A koronavírus újabb variánsaival szemben is hatásos a Sinopharm kínai állami gyógyszergyártó Kínában nemrégiben engedélyezett vakcinája - közölte az oltóanyag fejlesztője a CCTV kínai állami televízióban kedden.

Jang Hsziao-ming, a Sinopharm leányvállalataként működő China National Biotec Group (CNBG) elnöke a CCTV-nek elmondta: a koronavírus új mutációja nem tette hatástalanná a vakcinát.



A gyártó a múlt héten jelentette be, hogy a klinikai tesztek eredményének időközi elemzése szerint az inaktivált vírust tartalmazó szer 79 százalékos hatásossággal nyújt védelmet a koronavírus-fertőzéssel szemben. A kínai gyógyszerészeti felügyelet a bejelentést követően december 30-án kiadta az oltóanyag feltételes piaci engedélyét. Kínában mindazonáltal egy júliusban indított sürgősségi program keretében már három kínai fejlesztésű vakcinát is alkalmaztak a lakosság a fertőzés veszélyének súlyosabban kitett részének körében. Egy múlt heti közlés szerint a Sinopharm piaci engedéllyel rendelkező vakcinájából már több mint 4,5 millió dózist adtak be embereknek.



Kínában eddig egy esetben azonosítottak a koronavírus új, először az Egyesült Királyságban megjelent variánsa okozta fertőzést, egy onnan hazatérő kínai nő esetében.

Az Egyesült Királyságból érkező járatokat december 24-étől kezdődően felfüggesztették a kínai légi közlekedési hatóságok.



A kínai járványügyi intézkedések fókuszában jelenleg az idén február 12-én beköszöntő holdújév áll. A Kína legfontosabb ünnepének számító holdújévi időszakban jellemzően ugyanis százmilliók kelnek útra, hogy rokonaik körében töltsék az ünnepet. Egy ingyenes oltási kampány keretében a kínai egészségügyi hatóságok azt tűzték ki célul, hogy február elejéig 50 millió, a fertőzés veszélyének különösen kitett embert oltanak be országszerte. A 18 és 59 év közötti korosztályban összesen kilenc csoportot jelöltek ki az oltásra, köztük a hűtve szállított árukkal kapcsolatba kerülő vámellenőröket és munkásokat, valamint a bel- és külföldi szállítmányozási szektorban dolgozókat.



Bár a járványt Kína szárazföldi részén nagyrészt áprilisra sikerült megfékezni, időről időre felbukkannak újabb, jellemzően alacsony esetszámmal járó gócok. Kedden magas kockázatú területnek nyilvánították az észak-kínai Hopej tartomány székhelyének közigazgatási körzetébe tartózó Hsziaokuocsuang nevű falut, ahol az előző nap során nyolc új, belföldi fertőzésből eredő Covid-19-es esetet azonosítottak. Kína szárazföldi részén jelenleg Hsziaokuocsuang az egyetlen magas kockázati besorolású település. Az egyik szomszédos falut, valamint a tartomány két másik lakókörzetét közepes, míg további területeket alacsony kockázatúnak minősítettek. Hopej egészségügyi bizottságának keddi jelentése szerint az előző nap során összesen 14 új Covid-19-es beteget, valamint 30 tünetmentes vírushordozót azonosítottak. Az új járványhullám során immár a harmadik egymást követő napon regisztráltak új eseteket a tartományban. Sicsiacsuangban, a tartomány székhelyén, ahonnan a legtöbb új esetet jelentették, vasárnap szigorított járványügyi intézkedések alkalmazását előíró készültséget rendeltek el. Hétfőn az északkelet-kínai Liaoning tartományban két, Pekingben pedig egy új Covid-19-es esetet regisztráltak.

MTI