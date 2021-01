Borult idő, eső, havas eső, hóesés is előfordulhat szerdán

2021. január 5. 16:23

Várható időjárás az ország területén szerda estig: többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de kedd este lehetnek átmeneti felszakadozások. Éjjel nyugat felől egyre több helyen elered az eső, az Alpokalján, a Kisalföldön és a Bakony magasabb részein havas eső, havazás is előfordulhat.



Szerdán északkelet felé halad tovább a csapadék, a legtöbb helyen eső valószínű, míg északon és az Északi-középhegységben helyenként havas eső, hó is lehet. Szerda délutántól helyenként záporok, hózáporok is előfordulhatnak, néhol akár az ég is megdörrenhet. Kedden a délnyugati, szerdán a délies szél időnként megélénkül.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 2, 8 fok között valószínű.

MTI