A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 13 ezer hallgatóra számít

2021. január 5. 16:28

A Szent István Egyetem átalakulásával február 1-jén létrejövő Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem hosszú távon legalább 13 ezer hallgatóra számít - mondta az új felsőoktatási intézmény kuratóriumának elnöke, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója kedden.

Csányi Sándor a kuratórium bemutatkozó online sajtótájékoztatóján közölte: most 14 ezer hallgató tanul öt campuson, több mint ötven telephelyen. Kiemelte a mezőgazdaság jelentőségét, de megjegyezte, hogy az egyetemnek pedagógiai és művészeti képzései is vannak.



Az intézmény mindegyik kara egyformán fontos - hangoztatta. Úgy fogalmazott: nemcsak kiváló agrárszakembereket akarnak képezni, hanem olyan értelmiségieket is, akik a vidéki élet bástyái lehetnek.



Emlékeztetett arra, hogy az innovációs és technológiai miniszter felkérésére vezeti a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumát.



A cél, hogy az új felsőoktatási intézmény az egyik legjobbá váljon Magyarországon, majd a világon - hangoztatta Csányi Sándor, aki azt mondta, hogy átláthatóságra törekednek.



Nagy István agrárminiszter, kuratóriumi tag kijelentette, hogy az integrált egyetem a magyar mezőgazdaság és vidék megújulásának záloga. Szolgálja az élelmiszeripar versenyképességének növelését és a vidék megmaradását. Egy új generáció felnevelését, amely élére áll ezeknek a folyamatoknak - mondta.



Véleménye szerint a 21. század felmerülő problémáira nincs tisztán agrárszakmai válasz. Multidiszciplináris ismeretekre van szükség, informatikai, műszaki, élettudományi kihívásokra egyaránt választ kell adni - mondta.



A magyar élelmiszeripar fellendüléséhez jól képzett fiatal szakemberek szükségesek - tette hozzá, a mezőgazdaság jövője szempontjából alapvető fontosságúnak nevezve, hogy az "agrár-nemzedékváltás" gördülékenyebb legyen.



Az agrárium tradicionális képe sajnos jelenleg nem biztosít vonzó karrierlehetőséget az ifjúságnak, komoly kihívás inspirálni ezt a generációt - hangoztatta Nagy István.



A miniszter szerint fontos az integráció, mivel az agrár-felsőoktatás korábban nem volt hatékony: a széttöredezett rendszerben sok egyetem kínált sok, kis létszámú képzést. Nagy István mérföldkőnek nevezte az egyetem modellváltását, az új struktúra nagyobb mozgásteret biztosít az intézménynek - vélekedett.



Lázár János miniszterelnöki biztos, kuratóriumi tag azt mondta, az elmúlt tíz év bebizonyította, hogy Magyarország nem kicsi, le kell számolni azzal a mentalitással, amely ezt sugallja.



Hozzátette: az sem igaz, hogy Magyarország nem gazdag nyersanyagban, ugyanis nagyon sok édesvíz és jól termő föld áll itt rendelkezésre. Az ebben rejlő lehetőséget a magyarok nem tudták kiaknázni az elmúlt száz évben. Habár tíz év alatt a kormány nem tudta megváltoztatni a múltat, a jövőt megalapozta - jelentette ki Lázár János.

Megjegyezte, hogy a szuverenitásra törekszenek több területen.



Közölte: a kormány kötelessége a magyar családok gyarapítása, annak biztosítása, hogy a magyarok munkájából a magyarok húzzanak hasznot.

Európa egyik legjobb agráregyetemét akarják létrehozni - hangoztatta Lázár János.



Gyuricza Csaba megbízott rektor azt mondta, hogy ekkora integráció ilyen gyorsan nem történt korábban a felsőoktatásban. Új fejezet indul az egyetem életében - jelentette ki, megjegyezve, ez az év elsősorban az új szervezeti felépítés véglegesítéséről szól majd.

Gyuricza Csaba - agrofil.hu





Stratégiai cél, hogy az egyetem előrébb jusson a nemzetközi rangsorokban, ennek eléréséért intenzíven fognak dolgozni - mondta Gyuricza Csaba.



A sajtótájékoztatón a kuratórium további két tagja is felszólalt, ők mindketten a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai: Bedő Zoltán, valamint Horn Péter rector emeritus.



MTI