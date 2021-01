Koronavírus - Menczer: Brüsszel hibái miatt vagyunk lemaradva

2021. január 5. 16:39

Brüsszel hibái miatt vagyunk lemaradva a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban Amerikához, Angliához és Izraelhez képest - hangsúlyozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és az ország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kedden a Facebook-oldalán.

Menczer Tamás videójában kifejtette: Brüsszel csak tavaly novemberben kötött szerződést a Pfizer nevű gyártóval, miközben Amerika és Anglia már júliusban megkötötte a szerződését, ráadásul sokkal nagyobb mennyiségre. Van olyan ország is, amely többet fizetett a vakcináért, de meg is kapja azt; ebben is "hibázott Brüsszel, hiszen emberélet nem múlhat pénzen" - hangsúlyozta az államtitkár.



Azt mondta: az látszik, hogy Brüsszel késve kötött megállapodást, és rossz megállapodást kötött, "ezért nem tudunk most több vakcinát kapni".

A magyar kormány folytatja az együttműködést Kínával és Oroszországgal is - mondta Menczer Tamás, kiemelve: minden megtesznek azért, hogy akár Keleten, akár Nyugaton van hatásos vakcina, a magyar szakemberek döntései alapján a lehető leggyorsabban és legnagyobb mennyiségben Magyarországra hozzák. "Minden élet számít" - zárta videóját az államtitkár.

MTI