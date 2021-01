Sportolóként is részt venne a paralimpián Novák Eduárd bukaresti sportminiszter

2021. január 5. 19:25

Sportolóként is részt venne a tokiói paralimpián a romániai sportminiszterré kinevezett kerékpáros Novák Eduárd.

maszol.ro

A jogi diplomával rendelkező 44 éves sportolóval, aki 2013 óta vezeti a Romániai Kerékpáros Szövetséget, a Maszol.ro portál közölt terjedelmes interjút miniszteri és személyes terveiről kedden.



Novák Eduárd úgy vélte: ha sikerül jól beosztania az idejét, megvalósulhat az a célja, hogy jó eredményt érjen el a tokiói paralimpián. Megjegyezte: amikor elvállalta a minisztérium vezetését, minden más tevékenységéről lemondott.



"Csak az maradt a régi életemből, hogy hetente négyszer-ötször edzek. Úgy tervezem, hogy márciustól augusztusig aztán kicsit jobban megnyomom. Érzem, hogy még van bennem" - fogalmazott a sportoló, aki Románia mindeddig egyetlen paralimpiai aranyérmét szerezte 2012-ben Londonban.



Elmondta: a nyári tokiói olimpiára való felkészülésről a hivatali elődje idején fogadták el a döntéseket, ezért ő most csak azt ellenőrizheti, hogy a támogatásokat valóban az olimpiai kvótát nyert sportolók felkészülésére fordítsák.



"Azt szeretném, hogy a már kvalifikált 58 sportoló, valamint az a mintegy ötven további, aki reményeink szerint megszerzi a kvótát, mindent kapjon meg arra, hogy a legjobb formában utazhasson ki Tokióba" - fogalmazott. Hozzátette: Románia nagyon erős evezésben, ezért az evezősök kiemelt figyelmet kapnak a felkészülésben.



Novák Eduárd szerint a román sajtó kicsit félreértelmezte a kijelentését, amikor azt idézték tőle, hogy minden gyermek tanuljon meg úszni és korcsolyázni. Ő voltaképpen nem sportágakat akart kiemelni, hanem azt a célt próbálta megfogalmazni, hogy minden gyerek sportoljon, mozogjon.



"Fontos, hogy azok a gyerekek is, akik nem akarnak semmilyen sportot űzni, azoknak az életébe is épüljön be a mindennapi testgyakorlás. Ha sikerül megtanítanunk egy generációt arra, hogy a mozgás jó, egészséges, akkor ők majd hatással tudnak lenni a szüleikre és a saját gyerekeikre is" - fogalmazott.



Mandátuma legfontosabb feladatának tartotta, hogy a sportminisztérium 2021-ben megalkossa az ország sportstratégiáját. Hozzátette: ehhez előbb fel kell mérni a jelenlegi állapotokat, erőforrásokat. Gondnak nevezte, hogy a román sporttörvény jelenleg nem teszi kötelezővé, hogy az edzők képezzék, fejlesszék magukat. Azok a szakemberek, akik húsz, harminc évvel ezelőtt jók voltak, most kiöregedtek, elavult módszerekkel dolgoznak - jegyezte meg.



Novák Eduárd arra is kitért, hogy sokat tanulhat a magyar példából, hiszen Magyarország az utóbbi húsz évben rengeteget fektetett a sportba, és ez az eredményeken is meglátszik.



"Az, hogy magyarként a román sport élére kerültem, elejét veheti sok ellenségeskedésnek, diszkriminációnak" - jelentette ki.

MTI