Koronavírus - Olaszországban a halottak száma túllépte a 76 ezret

2021. január 5. 19:30

Meghaladta a 76 ezret az új koronavírus-járványban elhunyt emberek száma Olaszországban az egészségügyi minisztérium kedd esti adatai szerint, amelyek azt mutatják, hogy az utóbbi két nap alatt ezren vesztették életüket.

A halottak száma elérte a 76 329-t. A tavaly február óta elhunyt betegek száma alig két napja, január 3-án lépte át a 75 ezres küszöböt, azóta majdnem pontosan további ezren veszítették életüket.



Az utóbbi huszonnégy órában 649-en haltak meg a korábbi 348-hoz képest. Egy nap alatt több mint 15 ezer új fertőzöttet szűrtek a hétfői majdnem 11 ezerhez képest, de majdnem ötvenezerrel több tesztelést végeztek.



Olaszország három hónapja él korlátozások közepette, ennek ellenére nem sikerült jelentősen laposítani a járványgörbét, és a halottak napi száma sem csökkent.



Csökkenés egyedül az aktív fertőzöttek számában mutatkozik, amely hatszázezer alá süllyedt a december 5-én mért több mint 755 ezerhez képest. A korlátozások segítségével 23 ezerre redukálódott a kórházban kezeltek száma, és 2569-en vannak lélegeztető-gépen az egy hónappal ezelőtti majdnem 3500-hoz képest.



A járványintézkedések értelmében Olaszországban kedden és szerdán ismét egész egész napos zárlat lépett életbe, január 7-től pedig a korlátozások és oldások váltakozása folytatódik. Egyelőre egészen január 15-éig tilos a tartományok közötti közlekedés.



Az egészségügyi helyzet elsősorban az északkeleti Veneto tartományban rosszabbodott, ahol továbbra is a legmagasabb, háromezer feletti az egy nap alatt szűrt fertőzöttek száma, és a régióban haltak meg egy nap alatt a legtöbben, 175-en.



December 27. óta majdnem egymillió adag Pfizer-BioNTech oltóanyag érkezett Olaszországba, és kedd estig több mint 182 ezer személyt oltottak be, kivétel nélkül egészségügyi dolgozót és idősotthonok lakóit.



A farsangi felvonulásairól ismert toszkán Viareggio városa elsőként jelentette be, hogy a karneváli szezont szeptemberre teszik át, ami most először fordul elő a helyi karnevál 19. század végén kezdődött történetében.



A Vatikán közölte, hogy a járványhelyzet miatt Ferenc pápa vasárnap elhalasztja a csecsemők hagyományos megkeresztelését a Sixtus-kápolnában.

MTI