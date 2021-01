Megbukott az oltás megszervezésében Franciaország - hazánk jó példa

2021. január 5. 23:43

„Az oltás kudarca - harag és szégyen" címmel jelent meg a Le Figaro vezércikke, Vincent Trémolet de Villers írta. A „FigaroVox" népszerű rovat alapítója arról értekezik, hogy Franciaország kudarcot vallott a franciák beoltásának megszervezésében. Lemaradása óriási Európa többi országához képest.

Magyarországon - függetlenül attól, hogy Franciaországban több mint hatszor annyi ember él - tízszer annyi embert oltottak már be koronavírus ellen, mint Franciaországban.

Ki rendeli el? Ki dönti el? Ki hajtja végre? Hana kormányzatnak a végrehajtás a legfontosabb feladata, akkor fölösleges tovább tagadni:

Politikai válságba került Franciaország - így kezdi írását De Villers a koronavírus elleni oltás megszervezésének katasztrofális helyzetére utalva. „A COVID-19-cel szemben a kormány a vakcinát jelölte meg, mint a védekezés központi eleme. Legyen. Ezért hatalmas lendületet kellene adnia a kollektív reménységnek, 10 hónapnyi büntetés után mozgósítania kellene a nemzetet...

De sajnos nem ez történik! Miközben Amerika, Izrael, az Egyesült Királyság, Németország hatalmas lépésekkel haladnak előre, Franciaország csak csigatempóban."

Majd így folytatja:

A megszorítások bajnoka (Franciaország), az igazoló dokumentumok aranyérmese a legutolsók között van amegoldásokban.

(A kijárási tilalommal összefüggésben jelenleg is 15 féle motivációs indok van hatályban, azaz szinte minden esetben hivatalos okmányt kell magával vinnie annak, aki otthonát elhagyja.) „Nem tehetünk semmit, a franciák túlságosan szkeptikusak, ők a bűnösök", idézi a Le Figaro vezércikke a hivatalos narratívát. „Na ne szórakozzunk! - reflektál erre a vezércikk írója, hozzátéve, hogy „fölösleges a közvélemény egy részére hivatkozni (azokra, akik nem akarják magukat beoltani), egyszerűen csak a franciák azon többségére kellett volna hivatkozni, akik oltáspártiak".

A politikában a gyakorlatnak megvannak a saját dinamikái: ami a maszkviselésre vonatkozó hazugságon alapuló véleményeket illeti, ezek olyan erővel hatnak még most is, hogy nagyon nehéz lesz a bizalom helyreállítása. (Az Origo többször is írt arról, hogy vezető francia politikusok fölöslegesnek, haszontalannak tartották a maszkhasználatot. A korábbi, lényegében a koronavírus járványkezelésébe belebukott Philippe Édouard miniszterelnök mellett a szintén megbukott egészségügyi miniszter, Agnès Buzyn sem tartotta „védelmi célokra" alkalmasnak a maszkot, az új egészségügyi miniszter, a szocialista Olivier Véran közvetlen munkatársa, Tewfik Derbal pedig több százezer eurós, illegális maszkbizniszbe keveredett. De baloldali filmsztárok, ismert írók - Vincent Lindon, Amélie Nothomb - óvatosabban vagy agresszívebben, de a maszk ellen kampányoltak.)

Emmanuel Macron azt ígérte, hogy a végrehajtó hatalom hatékonyabban fogja az oltások beadását megszervezni. Másképp fogalmazva, javítani kell a büntetőjogi következmények miatti félelemtől lebénult, a járvány óta leminősített adminisztráció hatékonyságán. De el kell ezt hinni? - kérdezi vezércikkének végén a Le Figaro, majd hozzáteszi, hogy „a bombasztikus beszédektől, ellentmondásos ígéretektől, önkényes korlátozásoktól kimerült franciák hitetlennek tűnnek. Hogyan is lehetne hibáztatni őket?"

Közismert: Franciaországban sokat népszerűsítették a maszkellenesek mellett a vírustagadókat, és most az oltáselleneseket is, a járvány terjedéséhez ez is hozzájárult. Egyes felmérések szerint a francia egészségügyi dolgozók között nem éri el az ötven százalékot az oltást támogatók száma.

A helyzet abszurditását mutatja, hogy az oltásellenesek gúnyolják a normalitást képviselőket.

origo.hu