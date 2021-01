Az amerikai sajtó egyöntetűen elítélte a Capitolium ostromát

The Washington Post

Az vezetett a Capitolium ostromához, hogy Donald Trump nem ismerte el a választási vereségét, és folyamatosan tüzelte támogatóit. A történtekért a felelősség egyedül őt terheli. Mivel hatalmon maradása fenyegeti az amerikai demokráciát, el kell távolítani! – követelőzik a liberális amerikai napilap szerkesztőségi vezércikkében. A hamarosan leköszönő elnök szemére vetették, hogy nem szólította fel elég határozottan a törvényhozást ostromló tömeget, hogy távozzon.

Úgy vélik, az elnök már arra sem alkalmas, hogy kitöltse a hivatalban a maradék 14 napját, mert minden hatalomban töltött másodperce a közrendet és a nemzetbiztonságot fenyegeti.

Ezért felszólították Mike Pence alelnököt, hogy éljen az alkotmány adta lehetőségeivel, és távolítsák el Donald Trumpot a hatalomból.

The New York Times

Donald Trump a felelős a Capitolium ostromáért, az ő retorikája igézte meg az embereket – vélekedik a New York-i lap is szerkesztőségi vezércikkében.

Az elnököt felelősségre kell vonni – impeachment (az elnököt a hatalomból eltávolító jogi folyamat – a szerk.) vagy bűnvádi eljárással – és ugyanez igaz az erőszakot végrehajtó támogatóira is. Később azt is ki kell vizsgálni, hogyan fordulhatott elő, hogy a Capitolium rendőrsége nem tudott felkészülni a támadásra, melyet előre nyilvánosan bejelentettek – latolgatja a következményeket a lap.

Kirohannak a Republikánus Párt politikusai ellen is, amiért annyira próbáltak ragaszkodni a hatalomhoz, hogy asszisztáltak Donald Trumpnak. – 2021. január 6-a sötét napként vonul be a történelembe. Kérdés, hogy miután Trump hivatali ideje véget ér, Amerika egy még sötétebb és megosztottabb korszakba süllyed vagy éppen annak végét jelenti? – zárják kérdéssel a cikket, rámutatva, ennek megválaszolásában a republikánusoknak is van felelőssége.

Fox News

Ami az amerikai Capitoliumban történt szerda délután – és amit a képernyőinken láttunk – gyomorforgató mindenkinek, aki szereti Amerikát – írja véleményében a konzervatív csatorna republikánus kommentátora. Nem hazafiak, hanem a csőcselék viselkedik így – fakadt ki, emlékeztetve rá, hogy a szélsőbaloldali Antifa módszere az erőszakos tüntetés, nem törvénytisztelő állampolgároké.

Az egyébként republikánus párti politikai elemző az elnök felelősségét is felveti. Úgy vélekedik, hogy erőszakos tetteikért ugyan a tömeg felel, ám Donald Trump hívó szavára gyűltek össze, aki korántsem tett meg mindent megfékezésükre.

America First with Sebastian Gorka

Rettenetes ilyet látni, de meg kell értenünk, hogy az emberek tele vannak frusztrációval, az emberek megosztottak – értékelte a történteket Gorka Sebestyén podcastjében Jennifer Horn konzervatív műsorvezető. Rámutatott a Capitolium rendőrségének felelősségére, amiért nem tudta megakadályozni, hogy a tömeg bejusson az épületbe. Emlékeztetett arra is, hogy a média szerepe sem elhanyagolható, hiszen Donald Trump híveit hetek óta őrültnek bélyegzik, akik összeesküvés-elméletekben hisznek, miközben senki nem vizsgálta meg panaszaikat mélyebben.

Szerinte a megoldás az lenne, ha a polgárok visszanyernék a bizalmat az egész rendszerben. Ha pedig senkinek sincs mit rejtegetnie, akkor ki kellene beszélni, ki kellene vizsgálni az eseményeket. Gorka Sebestyén, az amerikai elnök tanácsadója ehhez még hozzátette, az emberek nem Donald Trump miatt mentek a Capitoliumhoz, hanem a választási csalások elleni tiltakozásért.

Jennifer Horn úgy vélte, Donald Trump hivatali idejének végeztével még sokat tehet az országért. Nem tartja valószínűnek, hogy nyugdíjba vonul golfozni, valószínűbb, hogy tovább harcol majd az országért.

Úgy vélte, az Egyesült Államok kulturális háborúban van a baloldali ideológiák ellen, melyben a republikánusokat továbbra is vezetheti a leköszönő elnök.

