Kozák Danuta a Ferencvárosba igazolt

2021. január 7. 17:50

A Ferencvárosban folytatja pályafutását Kozák Danuta, miután az ötszörös olimpiai bajnok kajakos és eddigi klubja, az Újpesti Torna Egylet nem hosszabbította meg tavaly év végén lejárt szerződését.

Az UTE csütörtöki hírlevele felidézte: a klub éppen nyolc évvel ezelőtt, 2013 januárjában jelentette be, hogy Kozák náluk folytatja a pályafutását. A versenyző azóta - 2018 végéig - kilenc-kilenc világbajnoki és Európa-bajnoki címet szerzett, két aranyat nyert az Európa Játékokon, és karrierjének megkoronázásaként a 2016-os riói olimpián mindhárom ötszáz méteres számban - egyesben, párosban és négyesben is - bajnok lett. Ráadásul ezt az elképesztő eredménysort úgy érte el, hogy 2017-ben - kislánya születése miatt - egyáltalán nem versenyzett. Kozák még 2019-ben is szerzett aranyérmet Minszkben, az Európa Játékokon, eddigi utolsó világversenyén, a tavalyelőtti szegedi világbajnokságon pedig bronzérmes lett K-1 500 méteren.

"Danuta sportolói nagyságát mutatja, hogy tavaly egy komolyabb tavaszi sérülés után is esélyesként készült a tokiói olimpiára, amikor márciusban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentette, hogy egy évvel elhalasztja versenyt" - mondta Doma Gergő, az UTE kajak-kenu szakosztályának vezetője. "Nagyon sajnálom, hogy Dana 2021-ben már nem a mi színeinkben lesz ott Tokióban, de így is rengeteget köszönhetünk neki. Valószínűleg pályafutásának legeredményesebb időszakát töltötte lila-fehérben, nálunk lett valódi ikon, és profizmusával, küzdőszellemével új mércét állított fel a szakosztálynál, ezzel irányt mutatva az utánpótlásunknak. További sok sikert kívánok neki!"

A szakosztályvezető, valamint Őze István, az UTE klubizgatója csütörtökön délelőtt egy csokor virággal köszönte meg a versenyzőnek a sok éven át tartó eredményes együttműködést.

"Jó érzés, hogy ugyanazzal a barátsággal búcsúzom a klubtól, ahogy nyolc évvel ezelőtt Újpestre igazoltam. Pályafutásomnak egy nagyon fontos időszakát zárom most le" - mondta az ute.hu-nak Kozák Danuta.

A négy nap múlva 34. születésnapját ünneplő kajakosnak a KSI, a Budapest Honvéd és az Újpest után a Ferencváros a negyedik klubja.

"Nyolc évet töltöttem el az Újpestnél, és úgy éreztem, kell egy kis változás. A hosszú pályafutásom alatt szükségem van új impulzusokra, ez mozgatott" - nyilatkozott a fradi.hu-n a sportoló.

MTI