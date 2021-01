A BMC az év legjobb kiadói között Amerikában is

2021. január 7. 18:47

A 2020-as év öt legjobb dzsessz lemezkiadója közé választotta a magyar BMC Recordsot a New York City Jazz Record rangos magazin. A BMC több tavalyi albumát külön is díjazta a lap.

A BMC Records a Record Labels of the Year elismerésben részesült, ezzel olyan lemezkiadókkal került egy platformra, mint a cseh Intakt, a New York-i Sunnyside Records vagy a legnevesebb európai kiadónak számító német ECM - közölte a BMC csütörtökön az MTI-vel.

A nagy múltú New York City Jazz Record magazint Joe Lovano világhírű amerikai szaxofonos a metropolisz legaktuálisabb dzsesszújságának nevezte. A nemzetközi dzsessz- és avantgárd zenei történések egyik legmegbízhatóbb forrása évek óta nyomon követi a magyar dzsessz és kortárs zenei kiadó, a BMC Records munkásságát.

A Lukács Miklós Cimbiosis Trio Music From the Solitude of Timeless Minutes kortársdzsessz-lemeze a Best New Releases of the Year (az év legjobb albuma) elismerő kategóriába került a 2020-as felhozatalból. A BMC Records kiadványai közül Kristjan Randalu és Dave Liebman Mussorgsky Pictures Revisited című albumát a Best Tributes of the Year (legjobb feldolgozás) kategóriában emelte ki a dzsesszújság, a Grencsó Collective Special 5 és Ken Vandermark - Do Not Slam the Door! című albuma pedig különdíjat kapott.

A magyar kiadó lemezeit az elmúlt években is több alkalommal díjazták már. A napokban elhunyt Huszár László, a BMC arculatáért felelős grafikus érdeme, hogy 2014-ben a Michael Schiefel Platypus Trio lemeze, 2016-ben a Daniel Erdmann's Velvet Revolution A Short Moment of Zero G című albuma, 2017-ben pedig a Trió Kontraszt A dionüszoszi hangszikráktól az elmúlás csöndjéig című korongja a Best Artwork (legjobb lemezborító) díjban részesült.

A zsűri különdíja kategóriában díjazták 2016-ban Palotai Csaba The Deserter című anyagát, valamint Michiel Braam zongoraalbumát. 2017-ben Lukács Miklós érdemelte ki ugyanezt az elismerést a Larry Grenadierrel és Eric Harlanddal közös Cimbalom Unlimited című albumáért.

MTI