Fidesz: munkanélküliséget és gazdasági visszaesést Gyurcsányék csináltak

2021. január 7. 18:52

Magyarországon tömeges munkanélküliséget és gazdasági visszaesést "egyedül Gyurcsány és a baloldal csinált" - közölte a Fidesz csütörtökön az MTI-vel.

A nagyobbik kormánypárt arra reagált, hogy Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke, európai parlamenti delegációvezetője online sajtótájékoztatóján a kormányt nevezte felelősnek a válságért, a munkanélküliségért és a gazdasági visszaesésért.

A Fidesz közleményében azt írta: Gyurcsány Ferenc és a baloldal kormányzása alatt egymillió embert tettek munkanélkülivé és tönkretették az országot. A válságban nem segítették a családokat és a vállalkozásokat, hanem megszorításokkal sújtották őket, a mostani koronavírus-járványban sem támogatták a családokat és a vállalkozásokat segítő adócsökkentéseket és bértámogatásokat - tették hozzá.

"Ha a baloldalon múlt volna, most se munkahelyvédelmi, se beruházási támogatások nem lennének, ugyanis kezdettől csak akadályozzák és támadják a járvány elleni gazdasági védekezést is" - közölték, megjegyezve, a baloldali vezetésű településeken a járvány alatt is "sorra emelik az adókat".

A Fidesz-KDNP kormányzása óta a magyar gazdaság növekvő pályára állt és harmadára csökkent a munkanélküliség, "ezeket az eredményeket a járvány ellenére is megőrizzük, ezt szolgálják a gazdaságvédelmi intézkedések" - áll a közleményben.

A Fidesz kitért arra: a legfrissebb adatok szerint ismét csaknem 4,5 millióan dolgoznak, a foglalkoztatás éves összevetésben mindössze 26 ezer fővel csökkent, "vagyis a gazdaságvédelmi akcióterv elemei célba értek, európai szinten hazánk Németországgal holtversenyben az elsők közé tartozik".

MTI