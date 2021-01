Elkéstek az oltással – Hollandia lett a falu bolondja Európában?

2021. január 7. 21:55

Bírálatok kereszttüzébe került Mark Rutte kormánya Hollandiában, mivel az EU országai közül állama az utolsó, amely megkezdte a koronavírus elleni oltásokat. A Magyarország és Lengyelország lejáratásában jeleskedő, sőt a két állam nélküli, „újraalapított” EU-t is javasló Rutte ellen korábban is súlyos vádak fogalmazódtak meg a járványügyben tett intézkedések indokolatlan lassúsága és átgondolatlansága miatt.

Elsőnek egy egészségügyben dolgozó nő kapta meg január 6-án az oltást –számol be a France24. A 39 éves Sanna Elkadiri egy idősotthonban dolgozik, Veghel városában, az ország déli részén. Az eseménynek megadták a módját, Hugo de Jonge igazságügyi miniszter is megjelent, és a szer beadását „hihetetlen percnek” nevezte, kiemelve, hogy tízhavi küszködés után megkezdik a krízisből való kilábalást.

A Magyarország és Lengyelország elleni, kirohanásokban serény, ám az oltások megszervezésével késlekedő kormányfő ugyanakkor „csalódottságát” fejezte ki amiatt, hogy országa a legutolsó uniós tagállam, ahol sor került a koronavírus elleni oltásra. Való igaz, a többi állam már jóval korábban, így a kontinens országai között az Egyesült Királyság már december 8-án, tehát közel egy hónapja megkezdte a lakosság beoltását. (Magyarországon december 26-án kezdődött az oltóprogram). Holland parlamenti képviselők azért is éretetlenségüket fejezték ki, mivel a vakcina már két hete rendelkezésre áll a mélyhűtött tárolókban.

Miközben Rutte az egészségügyi kormányzatot hibáztatja – mint arra azAP is rámutat, – komoly stratégiai probléma is nehezítette a cselekvést. Rutte is elismerte, hogy kormánya az előkészületek során a könnyen kezelhetőnek tűnő AstraZeneca oltóanyagára összpontosított. Csakhogy ennek a vakcinának a felhasználását még nem engedélyezték az EU-ban. Ehelyett a Pfizer amerikai gyógyszergyártó és a német BioNTech által gyártott szerre kellett volna koncentrálniuk, ugyanis ez az egyetlen szer, amelynek zöld utat adott az EU gyógyszerügynöksége.

Felbontatlan készletek: a jobb- és a balodal is háborog

„Ez felháborító!” – fogalmazott Geert Wilders, a legnagyobb holland ellenzéki erő, a Szabadságpárt vezetője a parlament téli szünetében megrendezett rendkívüli vitában. „Ez nem stratégia, hanem káosz, a teljes káosz. Az előkészületek gyengék és elkésettek voltak” – tette hozzá az európai civilizációtól idegen, radikális iszlám kártékony hatásai és abevándorlók áradata ellen is rendszeresen állást foglaló politikus.

Wilders kijelentette: Hollandia a falu bolondja Európában. A németalföldi állam a Pfizer–BioNTech vakcina több ezer adagját szállította le ugyan tavaly év végén, de ezek az adagok a fagyasztókban maradtak, egy központi tárolóhelyiségben. „Micsoda kudarcot vallott ez a kabinet, hogy a vakcinák még mindig a mélyhűtőben vannak!”– háborgott Lodewijk Asscher is a Munkáspárt részéről.

Hollandiában december közepén kemény intézkedéseket hoztak a koronavírus terjedése ellen: bezártak minden iskolát, bárt, éttermet, színházat és más nyilvános helyet, szigorúan korlátozták az összejöveteleket. Bár a fertőzések terjedésének üteme és aránya az elmúlt napokban lelassult, de továbbra is a legmagasabbak között van Európában.

A járványban elhunytak száma a hivatalos adatok szerint meghaladja a 11 ezret. Az AP hozzáteszi: mivel meglehetősen korlátozták a teszteléseket, a valós halálozási adatok ennél jóval magasabbak lehetnek.

Három ország tűnt ki az elmúlt időszakban az oltások lassúságával vagy egyéb anomáliákkal: Franciaország azzal, hogy a hét elején – bár azóta ezt a számot megtízszerezték – csak 500 személy oltottak be, Németországot pedig – bár az első héten több mint 200 ezer embert oltottak be – az egészségügyi hatóságok azért támadják, mert nem gyorsította fel eléggé az oltások ütemezését.

