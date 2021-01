Koronavírus: a halálos áldozatok száma meghaladta az 1,89 milliót a világon

Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, kontinensszerte indulatokat vált ki az Európai Bizottság túl lassú vakcinabeszerzése. Most a brit The Spectator rúgott bele Brüsszelbe, épp a már 1,3 millió embert beoltó, az unióból kilépett Nagy-Britanniával példálózva. Brüsszel úgy akar közös egészségügyi politikát, hogy ahhoz sem megfelelő költségvetés, sem pedig szakértelem nem áll rendelkezésre – veti fel a hetilap a „Vakcinagate” nyomán.