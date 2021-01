Magyar olimpiai bajnokról nevezik el a szertorna-bajnokságot Izraelben

2021. január 8. 10:31

Minden idők legsikeresebb zsidó atlétájáról, a szombaton százéves Keleti Ágnesről nevezik el a szertorna-bajnokságot ettől az évtől Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet pénteken.

Száz évéből közel hatvanat Izraelben élt a magyar-zsidó sportolónő, aki tíz olimpiai érmet szerzett, s ebből öt aranyat. Tel-Avivban a torna-válogatott szövetségi kapitánya volt, és tanárképzéssel foglalkozott, részben ő alakította ki ennek a sportágnak az alapjait az országban.



Századik születésnapjának méltó megünneplésére az Izraeli Olimpiai Bizottság a helyi női sportági szövetséggel közösen úgy döntött, hogy róla nevezi el 2021-től kezdődően az izraeli bajnokságot, és egy különleges logót is terveztek, amely ezentúl ezt a versenyt kíséri. Keleti Ágnes 2017-ben elnyerte az ország legrangosabb, függetlenségi napján kiosztott kitüntetését, az Izrael-díjat is sport kategóriában.



"Kemény edző és tanár volt, de nagyon tisztességes és figyelmes, és gondoskodott arról is, hogy a megfelelő értékekre neveljen. Az első az egészség volt" - nyilatkozta a yneten a százéves legendás sportolóról Chaya Halperin, volt kollégája, aki a róla készült könyv egyik fejezetét írta.



Keleti Ágnes az 1956-os Melbourne-i olimpiai játékokon 35 évesen négy arany- és két ezüstérmet nyert Magyarországnak, majd Izraelben telepedett le. Megismerkedett Biró Róbert, szintén magyar származású testnevelő tanárral, összeházasodtak, majd két fiuk született, Daniel és Rafael.



Izraelben Keleti Ágnes a helyi testnevelési főiskolán, a Wingate Intézetben tanított, ahol mintegy 30 éven át tornászok és testnevelő tanárok generációit képezte, és emellett népszerűsítette Izraelben a szertorna-sportot.



Keleti Ágnes az utóbbi négy évben Budapesten élő Rafael nevű fia mellé költözött, ahol a koronavírus járványig igen aktívan élt, kirándulni és utazgatni járt, sportgyakorlatokat végzett.



MTI