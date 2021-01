Az RMDSZ a Máramaros megyei parlamenti képviselője lemondását várja

2021. január 8. 12:22

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) várja, hogy Apjok Norbert, a Máramaros megyei parlamenti képviselője benyújtsa lemondását a parlamentből.

Apjok Norbert - maszol.ro

Erről Kelemen Hunor, a szövetség elnöke nyilatkozott a Maszol.ro portálnak, mely napok óta foglalkozik azzal, hogy Apjok Norbert úgy szerzett képviselői mandátumot, hogy nem teljesítette az RMDSZ által megszabott feltételeket.



A szövetség ugyanis tavaly feltételül szabta a felsőfokú végzettséget jelöltjei számára, a 31 éves Apjok Norbert pedig egy angliai e-kereskedelmi kurzus diplomáját csatolta, amelyről azt állította, hogy neki "úgy adták el", mint felsőfokú tanulmányt. Apjok egyébként a képviselőház honlapján közzétett életrajzában a nagybányai Németh László Gimnáziumban szerzett érettségijét tüntette fel végzettségként.



A második képviselői mandátumát kezdő nagybányai politikus négy nappal a decemberi parlamenti választások előtt olyan nyilatkozatot juttatott el az RMDSZ elnökségéhez, amelyben vállalta, hogy - ha megválasztják - lemond a képviselői mandátumáról. Két nappal később iktatta is a lemondását az RMDSZ területi szervezeténél.



A parlamenti választásokon azonban az RMDSZ Máramaros megyében is szerzett egy mandátumot, mely a törvény értelmében a megyei jelöltlistáját vezető személyt illeti meg. Ez után Kelemen Hunor arra kérte Apjok Norbertet, vegye át mandátumát, szavazza meg az új kormányt, és még a 2020-as év végéig adja vissza a mandátumot.



A képviselő csütörtök este a közösségi oldalán arra hivatkozott, hogy a december 3-án iktatott lemondására nem kapott választ, ezért letette a képviselői esküt, és erkölcsi kötelességének érzi a képviselői munka folytatását Máramaros megye magyar közössége érdekében.



Kelemen Hunor a Maszol.ro-nak adott nyilatkozatában elmondta: amikor kiderült, hogy nem tekinthető érvényesnek Apjok Norbert oklevele, a neve már rajta volt a szavazólapokon, ezért állapodtak meg abban, hogy - ha bejut a parlamentbe - visszaadja mandátumát.



"Továbbra is várom a lemondását, bízom benne, hogy meggondolja magát, mert végül is ő hibázott, nem más. Példátlan, amit tett! Nem az a gond, hogy az én véleményemmel szembefordult, mert ilyen volt az RMDSZ-ben, van és lesz is, hanem az, hogy becsapta a választóit, becsapta az RMDSZ vezetőségét, és így jutott jelöléshez a máramarosi listán, s így szerzett mandátumot. Ez az, ami elfogadhatatlan" - nyilatkozta Kelemen Hunor. Hozzátette azonban, hogy a mandátum nem vonható vissza, csak lemondással veszíthető el, az RMDSZ csak politikai szankciókat alkalmazhat.



Apjok Norbert lemondása esetén az RMDSZ Máramaros megyei jelöltlistájának a második helyezettje szerezhet képviselői mandátumot.

MTI