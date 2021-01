Szent László lovagkirályról készült hiánypótló film Erdélyben

2021. január 8. 16:20

– Nekünk, az anyaország határain kívül élő magyaroknak különösen fontos Szent László nemzetegyesítő szerepe – nyilatkozta a Vasárnap.hu-nak Borsi Balázs a Szent László – Az örökség, ami összeköt című film készítője.

Az alkotásban a lovagkirály kultuszát és a hozzá kötődő szellemi, építészeti örökséget mutatják be neves szakemberek segítségével. A filmkészítők felkerestek valamennyi olyan, Bihar megyei helyszínt, amely a lovagkirályhoz köthető, hogy megmutathassák, melyik miért fontos, és mi az, amit mindenképpen ismerni érdemes.

A film egy határon átnyúló, összetett pályázat részeként valósult meg, számba veszik benne a hagyatékát, a királyhoz köthető régészeti és építészeti emlékeket. A kéttagú stáb tagjai Borsi Balázs filmszerkesztő-operatőr és Szabó Kinga, aki a szervezői feladatokat vállalta a projekt romániai partnerszervezetének vezetőjeként (Mosoly Kommandó Közösségi és Kulturális Egyesület), ő egyeztette a helyszíneket és az interjúkat, a filmezéshez szükséges engedélyeket, ő látta el a produceri feladatokat.

– Nagyváradon, Bihar megyében ezer szállal kötődünk Szent Lászlóhoz. Bár én református vagyok, Nagyvárad városalapító szent királyának, a váradi római katolikus püspökség megalapítójának kultusza a mindennapokban is jelen van a bihari megyeszékhelyen, és e köré épülnek a legfontosabb kulturális és egyházi programok is, amelyeken magánemberként és újságíróként is bő másfél évtizede részt veszek. De nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a váradi magyarság egyik legfőbb vágya, hogy újra lovasszobor álljon a város egyik kiemelt helyén – lehetőleg a főtéren –, így aztán a közéletben is a mindennapi beszéd tárgya Szent László és az ő tisztelete – mondta a hírportálnak Borsi Balázs.

