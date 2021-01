Erdogan: terroristák voltak a Bogazici Egyetem rektora ellen tüntetők között

2021. január 8. 19:19

Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken azt mondta, hogy terroristák voltak azok között, akik a hét első felében tüntettek Isztambulban a Bogazici Egyetem élére általa kinevezett rektor, Melih Bulu ellen.

Az egyetem egyik épülete - wikipedia

A török államfő pénteken Isztambulban újságíróknak arra a kérdésére, hogy találkozik-e az egyetem hallgatóival, visszakérdezett: "Minek találkozzak?"



Erdogan aláhúzta: "először is diákok nincsenek ebben a dologban, terroristák vannak".



A rektor a törvényeknek megfelelően lett kinevezve - hívta fel a figyelmet, majd emlékeztetett: Bulu a Bogazici Egyetemen szerzett doktori fokozatot, és már két másik felsőoktatási intézmény rektora is volt. Erdogan rámutatott: a felsőoktatási tanács (YÖK) kilenc embert javasolt a Bogazici élére és ő Bulut választotta, aki szerinte "nagyon-nagyon sikeres" lesz új hivatalában.



Melih Bulu közgazdász professzor, aki 2015-ben a kormányon lévő Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) képviselőjeként akart indulni a parlamenti választásokon. Rektori kinevezése szombaton jelent meg a hivatalos közlönyben, s a lépés ellen hétfőn tüntetések kezdődtek Isztambulban. A tiltakozók az első nap össze is csaptak a rendőrökkel. Szerdán ismét demonstrálók százai gyűltek össze a török metropoliszban fokozott rendőri jelenlét kíséretében. A felvonulók őrizetbe vett társaik szabadon engedését, Bulu és a hozzá hasonlóan kinevezett rektorok lemondását, valamint demokratikus rektorválasztási rendszert kialakítását követelték.



Az Anadolu török állami hírügynökség jelentései szerint a megmozdulásokkal összefüggésben eddig 45 embert állítottak elő, mindegyiküket szabadlábra helyezték, bár 44-üket csak bírói felügyelet mellett. Az őrizetbe vettek közül legalább tucatnyian vettek részt korábban különféle terrorszervezetek tevékenységében, többségük pedig szélsőbaloldali szervezetek megmozdulásaihoz csatlakozott - írta az Anadolu.





Pénteken a török főváros, Ankara központjában is előállítottak 30 embert, akik az isztambuli tüntetők iránti szolidaritásból csoportosultak. A rendőrök az új típusú koronavírus-járványra hivatkozva beavatkoztak, mire a tiltakozók ellenálltak, és kisebb verekedés tört ki.



Az 1980-as török katonai puccs óta Bulu az első rektor, akit nem a Bogazici Egyetem választott saját berkeiből az intézmény élére. Korábban a török felsőoktatási intézmények maguk választották meg rektoraikat, de 2016 óta Erdogan magához vonta a kinevezés jogát.

Melih Bulu - cumhuriyet.com.tr

A főleg angol nyelven oktató Bogazici Egyetemet 1863-ban alapították akkor még Robert College néven. Ez volt az első amerikai egyetem az Egyesült Államok területén kívül. 1971-ben nevezték át a Boszporusz után (Bogazici), amelynek európai partján fekszik.



MTI