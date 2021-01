Schanda Tamás: eredményes volt az elmúlt évek gazdaságpolitikája

2021. január 8. 20:32

Magyarország eredményes gazdaságpolitikát folytatott az elmúlt évtizedben, éppen ezért a világszerte válságot okozó koronavírus-járvány is kevésbé viselte meg, mint más, akár gazdagabb országokat - hangsúlyozta Schanda Tamás közösségi oldalán pénteken megjelent írásában.

Schanda Tamás - hirado.hu

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára szerint ezt támasztják alá a legfrissebb statisztikák és a lakosság, valamint a piaci szereplők megkérdezésén alapuló elemzések is.



A magyar emberek munkából akarnak és tudnak megélni, és ezt a 2010 óta eltelt időszak eredményei is bizonyítják. Közel egymillió munkahelyet hoztunk létre a járvány kitöréséig - tette hozzá.



"A koronavírus azonban nemcsak az emberek egészségét, hanem a megélhetését is veszélybe sodorta, ezért indítottuk el a soha nem látott volumenű gazdaságvédelmi akciótervet, amelynek segítségével több mint egymillió munkahelyet sikerült megvédenünk, 26 ezerrel azonban még mindig kevesebb van, mint a pandémia előtt volt. Ezeket nem csak pótolni fogjuk, hanem további újakat is létrehozunk, ez ugyanis a magyar emberek és az ország érdeke" - fejtette ki az államtitkár.



A baloldal semmi perc alatt romba döntené ezeket az eredményeket - írta Schanda Tamás, aki szerint "őket mindig is csak a hatalom és a pénz érdekelte, nem a magyar emberek élete.

Gátlástalanul kiszolgálták a külföldi cégeket.

Fillérekért eladták a magyar tulajdont.

Tisztes munka helyett segéllyel szúrták ki az emberek szemét.



"Azt is láttuk, ők hogyan próbálták kezelni a válságot: sorozatos megszorításokkal, a családok, a nyugdíjasok és a vállalkozások megsarcolásával. Ha újra kormányra kerülnének, Gyurcsány és a csatlósai a 12 évvel ezelőtti állapotokat hoznák vissza. Ne hagyjuk!" - figyelmeztetett az ITM államtitkára.

MTI