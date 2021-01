Vizsgálat indul a francia igazságügyi miniszter ellen

2021. január 8. 21:18

Eljárást indít a francia semmítőszék Éric Dupond-Moretti igazságügyi miniszter ellen, amiért kinevezését követően vizsgálatot indított azon három vizsgálóbíró ellen, akik megpróbálták azonosítani Nicolas Sarkozy volt informátorát az igazságszolgáltatási szerveknél.

Éric Dupond-Moretti - francebleu.fr

Francois Molins, a semmítőszék főügyésze pénteki közleményében tudatta, hogy a kizárólag a miniszteri rangú politikusok ügyeivel foglalkozó, 1999-ben létrehozott francia köztársasági bíróság (CJR) befogadta a korrupciós ügyek ellen küzdő Anticor nevű szervezet és a három bírói szakszervezet közös keresetét az igazságügyi miniszter ellen.





Francois Molins - lexpress.fr

Éric Dupond-Moretti szeptemberben indított vizsgálatot a pénzügyi visszaéléseket vizsgáló országos ügyészség három vizsgálóbírója ellen, amiért több sztárügyvéd, köztük a jelenlegi miniszter híváslistáit is átvizsgálták, amikor megpróbálták azonosítani, hogy ki értesítette Nicolas Sarkozy volt államfőt arról, hogy az egyik ellene folyó vizsgálatban lehallgatják a mobiltelefonját.



A tárcavezető ellen azért is feljelentést tett a korrupcióellenes szervezet, mert Édouard Levrault vizsgálóbíró ellen is vizsgálatot indított, amiért az azzal vádolta a korábban ügyvédként tevékenykedő politikust, hogy nyomást gyakorolt rá.





Édouard Levrault - monacomatin.mc



Éric Dupond-Moretti nyári kinevezését megelőzően sztárügyvéd volt, és egy olyan rendőrt védett egy perben, aki ellen Édouard Levrault emelt vádat. A perben Éric Dupond-Moretti élesen bírálta a bíró módszereit.



A feljelentések nyomán a francia köztársasági bíróság elfogadta a semmítőszék főügyészének kérését, és vizsgálóbizottságot állít fel az ügyek kivizsgálására.

A tárcavezető a France2 közszolgálati televízióban elmondta: "Magyarázatot fogok adni, számíthatnak rám, elmondok mindent, amit tudok".





Jérome Karsenti - youtube

Jérome Karsenti, az Anticor ügyvédje szerint a "szükség volt a vizsgálat megindítására, le kell folytatni az eljárást, mert láthatóan probléma merült fel".





A jelenlegi és az előző kormány más tagjai ellen is vizsgálatot folytat a CJR, ellenük azonban a koronavírus-járvány állítólagos elégtelen kezelése miatt érkezett feljelentések nyomán indult eljárás.

