Hivatali idejének lejárta előtt eltávolítanák Trumpot a demokraták

2021. január 8. 22:19

A demokraták nem várnának Joe Biden megválasztott elnök január 20-án esedékes beiktatásáig: azonnal eltávolítanák Donald Trumpot a hatalomból.

Az amerikai kongresszus demokrata párti képviselői felkészültek arra, hogy alkotmányos felelősségre vonási eljárással (impeachment) távolítsák el hivatalából Donald Trumpot, miután hívei szerdán megostromolták a washingtoni Capitolium épületét, ezzel akadályozva a tavaly novemberi elnökválasztás eredményének hitelesítését. Katherine Clark demokrata párti házelnökhelyettes tegnap tudatta: amennyiben Mike Pence alelnök nem kezdeményezi Trump eltávolítását az amerikai alkotmány 25. kiegészítése értelmében, úgy a demokraták fogják kezdeményezni azt.

Clark - thenation.com

Elmondta azt is, hogy egyelőre kivárják, mit lép Mike Pence, akitől azt várják, hogy az alkotmány 25. kiegészítése alapján vegye át a hatalmat a leköszönő elnöktől Joe Biden megválasztott elnök január 20-i beiktatásáig. Ehhez azonban a kormány többségének a beleegyezésére is szükség lenne, elemzők szerint ugyanakkor nem valószínű, hogy Pence ebbe belemegy.

Ha azonban az alelnök nem lép, a demokraták már jövő héten szavazhatnak az impeachmentről a – demokrata többségű – képviselőházban. A szenátusban ugyanakkor kétharmados hozzájárulásra és ezzel republikánus szenátorok támogatására volna szükség a hivatalban lévő elnök elmozdításához, elemzők szerint tehát aligha valószínű, hogy a demokraták sikerrel járnának.

Joe Biden szóvivője ezzel kapcsolatban elmondta: a megválasztott elnök jelenleg a hivatali teendők átvételére összpontosít, ezért a kongresszusra, illetve Pence-re és a Trump-adminisztráció többi tagjára bízza, hogy belátásuk szerint döntsenek arról, kitöltheti-e Trump a hivatali idejéből hátra lévő 12 napot.

Közben a leköszönő elnök – Twitter-fiókjának 12 órás felfüggesztését követően – egy videóüzenetet tett közzé, amelyben tőle nem megszokott hangnemben – elemzők szerint a republikánusok nyomásának engedve – elismerte, hogy a 2020-as választásoknak hivatalosan is vége van, és éles kritikát fogalmazott meg a szerdán a Capitoliumot megostromló tömeggel szemben.

– Amerika mindig is a törvény és a rend országa volt, és az is marad. Azok a demonstrálók pedig, akik betörtek az amerikai törvényhozás épületébe, meggyalázták az amerikai demokrácia székhelyét – fogalmazott Trump. Hozzáfűzte: akik megszegték a törvényt, fizetni fognak tetteikért.

Beszélt arról is, hogy Amerika egy intenzív választási időszakon van túl, amely során az érzelmek túlhevültek. – A kongresszus ugyanakkor hitelesítette az elnökválasztás eredményét. Az új adminisztrációt január 20-án beiktatják. Ezért most arra koncentrálok, hogy biztosítsam a hatalom zökkenőmentes és rendezett átmenetét. Ez gyógyulást, megbékélést követel – fogalmazott a leköszönő elnök. A megbékélést közvetítő szavait követően azonban Twitteren már arról posztolt: nem vesz részt Joe Biden beiktatásán, híveinek pedig azt üzente: annak a csaknem 75 millió embernek, aki rá szavazott, a jövőben is hatalmas hangja lesz.

Tóth Loretta



magyarnemzet.hu