Newsmax: Balosok állhatnak a zavargások mögött

2021. január 9. 00:41

Mélyen megdöbbentette a szerdai washingtoni eseménysorozat az amerikai Newsmax csatorna műsorvezetőjét. Greg Kelly szerint az erőszakos tüntetéseknek nincs helyük egy olyan demokráciában, mint amilyen az amerikai.

Greg Kelly azt is felvetette, hogy tervezett akció és spontán megmozdulás is történhetett. Érdekesnek találta, hogy korábban több száz tüntetést tartottak Donald Trump mellett, valamennyi békés volt, a mostani viszont erőszakba torkollott.

– Rengeteg ember sétált a Capitolium környékén, én magam is láttam, mindenki békésen korzózott. Mielőtt bármi is történt volna, más csatornák hírolvasói már arról beszéltek, hogy tömegek gyűltek össze és tüntetés robbant ki.

Ezek a médiumok mintha várták volna, hogy történjen már valami. Kinek lehetett érdeke az erőszak? Talán a baloldali antifa mozgalomnak? – tette fel a kérdést a Newsmax műsorvezetője, majd hozzátette, hogy a balliberális fősodratú sajtó tavaly nyáron sem volt korrekt, mert a BLM-tüntetések nyomán kialakult erőszak miatt Donald Trumpot tette felelőssé.

A csatorna egy másik műsorvezetője is elfogadhatatlannak nevezte az erőszakot. Felháborítónak tartja továbbá, hogy szélsőséges elemek rendőrökre rontottak rá, nem tartották be a törvényeket, és megrohamoztak egy ikonikus épületet. Szerinte ez a radikális csoportok sajátossága. Visszautasítjuk az antifa és a BLM-mozgalmat egyaránt, ahogy az általuk alkalmazott taktikát és a rombolást is – jelentett ki Sean Spicer.

Radikális baloldali férfit fogtak el a Capitolium ostroma után Úgy tűnik nem csak Trump támogatói vettek részt az akcióban. Az internetre felkerült fotók szerint az épületben feltűnt az Utah államból származó John Earle Sullivan is, aki egy ismert baloldali, Black Lives Matter aktivista. A teljes cikk ITT olvasható.

V4NA Hírügynökség