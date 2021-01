Matteo Salvinivel szemben több civilszervezet sürgeti a vádemelést

2021. január 9. 09:20

Az Open Arms spanyol nem kormányzati szervezet (NGO) és további négy olasz civilszervezet is ügyvédcsapattal képviselteti magát a volt belügyminiszter Matteo Salvinivel szembeni újabb előzetes bírósági eljárásban, amely egy bevándorló-csoport feltartóztatása miatt a szicíliai Palermóban szombat reggel kezdődik.

Matteo Salvini, a Liga párt vezetője úgy nyilatkozott, emelt fővel megy ismét bíróságra.

"A vádlott általában tagadja tettét, ezzel szemben én büszkén vállalom, hogy életeket mentettem meg, megvédtem a határokat és az olaszok biztonságát" - jelentette ki a volt belügyminiszter.

Hozzátette, hogy tizenöt-tizenöt év börtönt kockáztat az ellene zajló két eljárásban, de ha újból kormányra kerül, ismét megállítja az illegális bevándorlók érkezését.

Az Open Arms szóvivője Veronica Alfonsi úgy nyilatkozott, a palermói bíróságon az utóbbi évek európai migrációs politikája kerül vád alá, amely "a mentés megtagadásáról, emberek visszafordításáról, a nemzetközi konvenciók megsértéséről" szólt.

A szombat reggel fél tízkor kezdődő előzetes bírósági eljárás azt hivatott eldönteni, megalapozott-e a Matteo Salvinivel szemben kezdeményezett vádemelés. A bíró, Lorenzo Janelli zárt ülést rendelt el, amelyet a palermói Ucciardone börtön bunkertermében tartanak.

Az ügyész, Francesco Lo Voi szerint a volt belügyminiszter "túszul ejtette" a feltartóztatott migránsokat, visszaélt hivatali hatalmával és nem teljesítette intézményes kötelességét, amikor hét nap elteltével nem jelölt ki biztonságos kikötőt a bevándorló-csoportnak.

Matteo Salvinit védőügyvédje, Giulia Bongiorno kíséri. Kártérítési követelést öt bevándorló nyújtott be, akik jelenleg Németországban tartózkodnak, valamint polgári jogi igényt nyújtott be a volt belügyminiszterrel szemben az Open Arms spanyol civilszervezet, valamint az olasz Legambiente, az Accoglie Rete, a Save Human és az Arci is, amelyeket mind népes ügyvédcsoport képvisel.

Az ügy az Open Arms hajóját érinti, amelyet 2019 augusztusában Matteo Salvini nem engedett automatikusan kikötni a dél-olaszországi partokon 163 bevándorlóval a fedélzetén.

A civilhajó huszonegy napig várakozott Lampedusa szigetével szemben. A fedélzeten tartózkodó, felnőtt kíséret nélküli kiskorúak és a betegek azonnal partra szállhattak. Spanyolország több kikötőt ajánlott fel az Open Armsnak, de ezt a nem kormányzati szervezet elnöke, Riccardo Gatti elutasította.

A bevándorlók végül augusztus 20-án léphettek partra: az engedélyt a szicíliai Agrigento ügyésze Luigi Patronaggio adta ki, miután Rómában már kormányválság zajlott, ami a Liga és a másik akkori kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) közötti töréshez vezetett.

A szicíliai ügyészség vádemelési kérelmet kezdeményezett a volt belügyminiszter ellen, Salvini szenátusi mentelmi jogát a felsőház tavaly május 26-án vonta meg. Az előzetes eljárás eredetileg decemberben kezdődött volna, de a járványhelyzet és a szintén Matteo Salvinivel szemben zajló Gregoretti-ügy ülései miatt mostanáig elhalasztották.

Az Open Arms és a Gregoretti névvel ismert eljárások között több különbség is van: a Gregoretti olasz katonai hajó esetében, amelyet szintén 2019 nyarán öt napig tartóztattak fel, maga az illetékes cataniai ügyészség sem tartja megalapozottnak a Matteo Salvinivel szembeni bírósági eljárást, azt hangoztatva, hogy belügyminiszterként a kormány migrációs politikáját követte.

Az Open Arms hajója jelenleg is egy szicíliai kikötőben áll karantén alatt, miután január 4-én 265 migránst tett partra.

2019-ben közel 12 ezer bevándorló érkezett Olaszországba, tavaly valamivel több mint 34 ezer.

MTI