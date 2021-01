Két éve Fekete-Győr András is be akart törni az Országgyűlésbe

2021. január 9. 19:56

„Ami most Amerikában történt, azt mi ismerjük” – mondta Orbán Viktor a Capitolium szerdai ostromáról. És valóban: a magyar baloldal két éve próbált meg betörni az Országgyűlés épületébe, amikor Fekete-Győr András füstbombát dobott a parlamentet jogszerűen és szakszerűen védő rendőrökre. A Momentum elnöke tettét akkor élő adásban, büszkén vállalta, ma viszont már letagadja az ellene folyó eljárásban.

„A baloldal Magyarországon is próbálkozott erőszakkal. Hát azért emlékszem, hogy megostromolták az országgyűlés épületét. Emlékszem azokra a képekre, hogy rendőrsorfallal kellett megvédeni a magyar parlament épületét az erőszakos baloldali tömegtől, ahol ott voltak az ellenzéki politikusok. Meg azt is tudjuk, hogy most is van olyan ellenzéki pártvezető, aki azért állt bíróság elé, mert egy ilyen alkalommal füstbombát vagy füstgránátot dobott a rendőrökre. Tehát azt, ami most Amerikában történt, azt mi ismerjük” – mondta Orbán Viktor a Capitolium szerdai ostromáról.

Tény: a magyarországi baloldal tucatnyi alkalommal folyamodott erőszakhoz, mind közül azonban a két évvel ezelőtti események váltak a leghírhedtebbé, amikor sorozatban, hol a Soros egyetem védelmében, hol a „rabszolgatörvény” elleni tiltakozásul dúltak a „demokraták”az utcákon, autókat rongáltak, gyújtogattak illetve füstgránátokat dobáltak. Az egyik ilyen tüntetésen a demonstrálók néhány száz főből álló csoportja a Parlamenthez vonult, és megpróbáltak erőszakkal bejutni az épületbe, eközben folyamatosan keresték a lehetőséget a rendőrséggel való összetűzésre. Köztük volt Fekete-Győr András is, aki füstbombát dobott a rendőrök közé, miközben a baloldali tüntetők olyanokat üvöltöztek, hogy „ég a rendőr, égjél b…zdmeg, hazaáruló”. A Momentum elnöke ekkor az ATV kamerájának még élőben büszkélkedett tettével. Sokat elárul ugyanakkor jelleméről, hogy amikor a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt vádat emelt ellene, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon decemberben pedig megkezdődött az ügy előkészítő ülése, Fekete-Győr már tagadta, hogy elkövette volna a terhére rótt bűncselekményt.

A Capitoliumban történtek ürügyén Gyurcsány Ferenc és közös baloldali miniszterelnök-jelöltnek szánt felesége, Dobrev Klára is megszólalt álságos módon azt sugallva, hogy az erőszak a jobb-, illetve a nemzeti oldal sajátja. „Betörtek a washingtoni Capitolium épületébe, törtek és zúztak, csak mert állampolgártársaik többsége más utat, más elnököt választott, mint amit és akit ők szerettek volna – írta a DK elnöke. Szerinte „Trump elnök fontos örökséget hagy ránk. Annak megértését, hogy a nacionalista, nárcisztikus populizmus mit hoz ránk”.

Felesége pedig arról értekezett, hogy „demokratának lenni annak az elfogadását is jelenti, hogy különbözően gondolkodunk a hazánkról”. Írta ezt Dobrev Klára azután, hogy férje vezetésével az egész baloldal egyre gátlástalanabbul fenyegeti politikai ellenfeleit. – Nem csak a demokráciának, hanem a békének és a szabadságnak is vége van ott, ahol valaki úgy gondolja, csak neki lehet igaza. Aki mást gondol, aki nem úgy szavaz, mint ahogy azt a „vezér” gondolja, akkor azt hazaárulónak, nemzetellenesnek bélyegezik – fejtegette. Dobrev Klára szerint Trump évek óta uszít politikai ellenfelei ellen, „ennek eredménye zavarba ejtően hasonlít ahhoz, ami Budapesten történt, valahányszor a vezér demokratikus választás során vereséget szenvedett”.

Dobrev ezzel arcátlanul hazudott, a Fidesz ugyanis mindig elfogadta a választások eredményeit, tette ezt legutóbb az ellenzék számára viszonylag sikeresnek mondható önkormányzati választáskor is. Dobrev a 2006-os eseményeket akarta ezzel összemosni a Capitoliumnál történtekkel, ám a gátlástalan csúsztatásról van szó: tizenöt évvel ezelőtt ugyanis az emberek nem a választás eredménye miatt vonultak az utcára, hanem azért, mert az őszödi beszédből kiderült: Gyurcsány és az újrázó MSZP–SZDSZ-kormány hazugságokkal, a valós adatok és a tervezett megszorítások eltitkolásával, lényegében csalással nyerte meg a választást, miközben az országot a csőd szélére sodorta, így elkerülhetetlenné váltak a brutális megszorítások.

magyarnemzet.hu