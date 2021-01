Nagyobb biztonságban érzik magukat az oltás után az idősotthonok lakói

2021. január 10. 08:50

Szombaton is folytatódott a koronavírus elleni védőoltások beadása az idősotthonokban. Több mint 60 olyan intézmény van az országban, amely 150-nél több emberről gondoskodik. Ezekben minden dolgozó és gondozott, aki jelentkezett, megkapja a vakcinát, összesen több mint hétezren. Az oltások beadását most is a kormányhivatalok szervezik – derült ki az M1 Híradójából.

Baranya megyében már több százan kapták meg a vakcinát az elmúlt napokban, és szombaton további két helyszínen folytatódtak az oltások. Eddig a lakók és a gondozók fele kérte ebben a kaposvári idősotthonban az oltást, és napról napra nő a jelentkezők száma.

Huszár Gyula azt mondta: könnyű volt a döntés, mert bízik a vakcinában és a szakemberekben is.

„Többfajta betegségem van, amiből származhat az, hogy könnyebben elkapom a fertőzést, így aztán úgy döntöttem, hogy fölveszem az oltást”.

Somogy megyében Kaposváron és Segesden, a megye két legnagyobb idősotthon három oltópontján kezdődött a gondozók és az idősek oltása szombaton.

Eddig 84 embert oltottak be a nyíregyházi Sóstói Szivárvány Idősek Otthonában. Ott szinte mindenki kérte az oltást, mert az elmúlt hónapokban többeknél tapasztalták, hogy milyen súlyos betegséget okozhat a koronavírus.

Budapesten szombaton kora reggel szállították a hat oltópontra a vakcinát. Vasárnapig 1100 embert oltanak be a fővárosban: egyharmaduk dolgozó, kétharmaduk pedig idős. Ahogy korábban a teszteléseket, úgy a védőoltások beadását is a kormányhivatalok szervezik, amelyben egészségügyi szakemberek is részt vesznek.

A Napfény Otthonban többen azt mondták, a vakcina beadása után nagyobb biztonságban érzik magukat.

Mások pedig arra számítanak, hogy így a családjukkal is hamarabb találkozhatnak.

Csütörtöktől az ország négy legnagyobb idősotthonában, és a szociális intézményében több mint 1200 embert kapta meg a vakcinát. A hétvégén pedig a 150 főnél nagyobb otthonok kerülnek sorra.

Az idősotthonokban élők 80 százaléka, dolgozóiknak pedig 50 százaléka kérte eddig a vakcinát – mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. A kormányfő hangsúlyozta: szerencsés lenne, ha a személyzet a mostaninál nagyobb arányban kérné az oltást, de ez továbbra is mindenkinek a saját döntése.

A miniszterelnök rámutatott: A vakcina karnyújtásnyira van, viszont nem várni kell rá, hanem megszerezni, ezért tárgyal a kormány a nyugatiak mellett más gyártókkal is.





