Bírósági színjáték a Matteo Salvini elleni per

2021. január 10. 23:27

Folytatódik a legnépszerűbb olasz politikai párt elnöke, Matteo Salvini volt belügyminiszter bírósági kálváriája. Az októberben elkezdett és januárban folytatott Gregoretti hadihajó kivizsgálása után Salvinit újra törvényszék elé állították. Szombaton a palermói bíróság bunkertermében folytatták le a tárgyalást, melyet az Open Arms civil hajó kapitánya és hét utasa, valamint tíz civilszervezet kezdeményezett. A vád szerint a volt belügyminiszter túszul ejtette és napokon keresztül hagyta a tengeren vesztegelni a mentőhajón utazó bevándorlókat.

A Salvini védelmét képviselő Giulia Bongiorno szenátor asszony a korábbi Gregoretti hadihajó ügyéhez hasonlóan hangsúlyozta, hogy a volt belügyminiszter nem önhatalmúlag, hanem kormánya tagjainak tudomásával, valamint Giuseppe Conte kormányfő beleegyezésével várakoztatta a hajó kikötését. Bongiorno szerint nem Salvini, de még csak nem is az olasz kormány, hanem a hajó kapitánysága vonható felelősségre, mivel az útjában lévő közelebbi és biztonságosabb partokon való kikötés helyett megrögzötten Olaszország fele vette az utat. A bírák végül úgy döntöttek, hogy március 20-án további kihallgatásokon folytatják az ügy kivizsgálását.

Táncra perdültek az olasz szigeten partra szálló bevándorlók az Open Arms fedélzetén Fotó: R euters

Matteo Salvini a tárgyalás szünetében röviden nyilatkozott a bunkerterem bejáratánál várakozó újságíróknak. „Büszke vagyok mindarra, amit tettem – jelentette ki nyugodtan Salvini a sajtó munkatársainak.

–Nem az emberkereskedőket, hanem azt állítják törvényszék elé, aki megvédte hazája határát, akit egyébként ezért fizettek az állampolgárok. Amíg én voltam a miniszter, a felére csökkent a tengerbe veszettek és elhunytak száma. A spanyol hajó visszautasította, hogy Máltán, illetve ezt követően három alkalommal Spanyolországban partra szállhasson, veszélybe sorolva ezáltal a fedélzetén utazó személyek épségét. Két emberkereskedő is ezzel a hajóval utazott, akiket azóta az olasz hatóságok letartóztattak – pontosította Salvini.

Az események a 2019. augusztusi kormányválság napjaiban zajlottak, amikor Salvini volt belügyminiszter, a Liga elnöke váratlanul bejelentette lemondását. Az Open Arms civil hajó három héten keresztül várakozott kikötési engedélyre, a gyerekeket és a veszélyeztetett egészségügyi állapotban lévőket azonban már korábban partra szállították.

Igor Gelarda a Liga palermói koordinátora személyesen kísérte el Salvinit a városban.

Gelarda lapunknak beszámolt arról, hogy a párt tagjai, illetve szimpatizánsai az egészségügyi vészhelyzet miatt nem szerveztek szolidaritási megmozdulást.

Elmondta, hogy a Liga elnöke találkozott a helyiekkel, megnézte a város fontosabb műemlékeit. Ellátogatott a Monte Pellegrinin található Szent Rosalia-templomba, ahol szentmisén vett részt, és a szent közbenjárását kérte az olaszokért. A meghurcolt bevándorlásellenes politikus mellett Szijjártó Péter is kiállt: a külgazdasági és külügyminiszter Facebook-posztjában mondott neki köszönetet munkájáért.

A tárgyalás körüli megmozdulásokról többek között a helyi Giornale di Sicilia, illetve az országos La Repubblica számolt be. A Cataniában lefolytatott ügyhöz hasonlóan Palermóban is Salvini-ellenes demonstráció volt a bíróság előtt. „Palermo befogadó, Palermo rasszistaellenes” transzparensekkel vonult a szakszervezetek és a szélsőbaloldali mozgalmak tagjaiból álló húszfőnyi tüntető az ügyészség elé azzal a céllal, hogy a bevándorlás kérdésének rendezésére felhívják a média figyelmét. A demonstrálók humánusabb körülményeket és az Olaszországba érkező bevándorlók európai elosztását is sürgették.

Az Il Giornale napilap szappanbuboréknak nevezte a Salvini ellen indított bírósági eljárásokat, politikai okból kezdeményezett, az ellenfél eltiprására irányuló bírósági színházasdinak ítéli a bírósági csetepatét.

Számos baloldali média sérelmezte, hogy Salvini a pert követő sajtótájékoztatón a maffia elleni harc mártírját, Paolo Borsellinót ábrázoló szájmaszkban jelent meg. Az 5 Csillag Mozgalom szerint Salvini megsérti a nemzeti szimbólumokat, a Demokrata Párt szenzációéhes színpadiaskodásnak nevezte a gesztust. Salvini szerint a kormány tagjai mindent megragadnak, hogy megtámadják. – A Borsellinót ábrázoló szájmaszkot Nello Musumeci kormányzó egyik tanácsosától kapta, amikor Palermóba érkezett – válaszolt az őt ért vádakra.

Jánosi Dalma (Róma)

magyarnemzet.hu