Nem ünnepi zászlólevonásra gyűltek össze Gyergyóremetén

A gyergyóremetei községháza előtt öt oszlopon öt zászló lobogott tizenöt éven át. Vasárnap déltől három oszlop azonban üresen maradt: a magyar és a székely zászló, valamint a község lobogójának levételére végleges bírósági ítélet kötelezte az önkormányzatot.

Szomorú eseményre, zászlólevonásra hívta a közösséget Gyergyóremete önkormányzata vasárnap délre. A bukaresti ítélőtábla végleges és visszavonhatatlan ítélete ugyanis kimondta, hogy a község főterén a községháza megépülése óta ott lobogó öt zászló közül hármat el kell távolítani.

Amint Laczkó Albert Elemér polgármester beszédében rámutatott, sorrendben elől volt a román zászló, jelezve, hogy tisztelik az országot, majd az Európai Unió zászlója, azé a gazdasági és politikai közösségé, amihez az ország tartozik, harmadik a piros-fehér-zöld, vagyis a magyar nemzeti és egyben Magyarország hivatalos zászlója, negyedik a székely zászló és ötödik a közösség, Gyergyóremete zászlója.

Úgy gondolták, a lobogók kitűzése szép, kifejező gondolat, ami senkit nem zavarhat. Kiderült azonban, hogy ezzel nem mindenki volt így: Dan Tanasă akkor még blogger (ma már parlamenti képviselő) másfél évvel ezelőtt indított pert ellenük, az ügy végigment a romániai igazságszolgáltatás különböző színterein, hogy végül a bukaresti ítélőtábla mondja ki: a magyar, a székely és a remetei zászlót el kell távolítani.

„Nem értünk egyet az ítélettel és diszkriminatívnak érezzük a közösségünkkel szemben, de az ítéletet végre kell hajtani. Felkészültünk arra is, hogy az épületről a Községháza feliratot is el kell hamarosan távolítani, hogy a helyi Képes vagyok című lapot románul is ki kell adni, és a község honlapját is románosítani kell” – sorolta Laczkó Albert Elemér, aki ezzel utalt arra is, hogy a felsoroltak is zavarják a feljelentőt, és perek zajlanak ezek kapcsán is.

Nem szeretnénk ezt csendben, suttyomban lenyelni, mintha mi sem történt volna. Igenis történt: ez egy jogsérelem – fogalmazott a községvezető. Az esetről tájékoztatják a hazai és nemzetközi érdekvédelmi fórumokat, jogorvoslatot keresve.