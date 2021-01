Alig tudnak valakit beoltani New Yorkban

2021. január 11. 14:24

Két napon belül kétszer is változtatott New York állam demokrata kormányzója, Andrew Cuomo az oltásra való jogosultak körén, mivel egyre több panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy a vakcina ugyan rendelkezésre áll, de a szigorú megkötések miatt nem tudják felhasználni azokat. Múlt hét pénteken először a teljes 75 év fölötti lakosságra, illetve a tanárokra, rendőrökre és közlekedési dolgozókra bővítették ki a jogosultak körét, amivel további hárommillió New York-i vált jogosulttá az oltásra, szombattól pedig már bárki kérheti az oltást, aki gyógyszertárban gyógyszerészként, pénztárosként, raktárosként vagy szállító munkatársként dolgozik – számolt be a The New York Times.

Eddig csak és kizárólag az egészségügyi dolgozók kaphattak az oltásból. A most kibővített kör hétfőtől juthat hozzá a koronavírus elleni harcban kiemelt szerepet játszó vakcinához. A szabályok továbbra sem teszik lehetővé, hogy a koronavírusos megbetegedés súlyosabb lefolyását feltételező, alapbetegséggel rendelkezők is részesülhessenek már mostanában az oltásban, ha fiatalabbak, mint 75 év. Cuomo kormányzó szerint a kibővített kör – ami immáron ötmilliósra tehető – beoltása akár áprilisig is eltarthat.

