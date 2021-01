Japán autóipar-fejlesztés hazánkban - hat- és fél milliárd forint

2021. január 12. 12:43

Három japán vállalat összesen 6,5 milliárd forint összegű autóipari beruházást hajt végre Magyarországon, ehhez a kormány 2 milliárd forint támogatást biztosít - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a fejlesztések 5300 ember munkahelyét védik meg.



Hangsúlyozta, hogy a beruházásoknak azért is van különös jelentősége, mert a globális és a magyar gazdaság szempontjából is meghatározó iparágban, az autóiparban valósítják meg ezeket.



A három vállalat a globális autóipar legjelentősebb beszállítói között van, fejlesztéseik hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország meg tudja tartani vezető pozícióját az európai autóiparban - tette hozzá.



A biatorbágyi Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft., a székesfehérvári DENSO Manufacturing Hungary és az esztergomi Diamond Electric Hungary Kft. új gyártási technológiát vezet be, növelik a magyar autóipar rendelkezésére álló beszállítói kapacitásokat, a beruházások biztosítják, hogy a járműipar továbbra is húzóágazat lesz a magyar gazdaságban - mondta Szijjártó Péter.



A külügyminiszter kiemelte, hogy mintegy 173 ezer ember dolgozik az autóiparban, amelynek az elmúlt tíz évben két és félszeresése, csaknem 10 ezer milliárd forintra nőtt a termelési értéke.



Magyarország mindig arra törekedett, hogy gazdaságpolitikájában két lábon álljon, ezért a nyugat-európai és az észak-amerikai kapcsolatok fenntartása mellett 11 éve következetesen építi a hatékony együttműködést a tőle keletre eső világgal, elsősorban gazdasági, kereskedelmi és beruházási szempontból - fejtette ki.



A kormány helyes döntést hozott a keleti nyitás stratégia megindításával, amit az is mutat, hogy tíz év alatt 25 százalékkal nőtt a keleti országokkal folytatott magyar kereskedelmi forgalom, 2019-ben és 2020-ban pedig keletről érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra - hangsúlyozta a külügyminiszter, kiemelve, hogy ezekért a beruházásokért komoly verseny folyt.



A japán vállalatok meghatározó szerepet játszanak a magyar gazdaság működésében és növekedésében, rendkívül magas technológiai színvonalukkal pedig hozzájárulnak a hazai gazdaság dimenzióváltásához. Ma Magyarországon 180 japán vállalat több mint 30 ezer embernek ad munkát, a távol-keleti országok közül a második legjelentősebb beruházó Japán - jelezte.



A japán vállalatok a legnehezebb időszakban sem hagyták el Magyarországot, ezt jelzik a most bejelentett beruházások is - mondta.



Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a Brüsszel által koordinált vakcinák beszerzése sokkal lassabban halad az előre jelzettnél.



Ezért a kormány folytatja a keleti tárgyalásokat is, és ha a magyar hatóságok engedélyt adnak az oltóanyag beszerzésére keleti irányból, akkor nagy mennyiségű oltóanyagot vásárolnak - fogalmazott a miniszter.



Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) államtitkára hangsúlyozta, a tárca a koronavírus-járvány miatt kiemelten kezeli a munkahelyek megtartását és az új munkahelyek teremtését, az Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft. 1064 munkahely megőrzését vállalta.



Vargha Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője a DENSO Manufacturing Hungary beruházása kapcsán úgy fogalmazott, a magyar kormány a legjobb döntést hozta, amikor nem a segélyezést, hanem a beruházások ösztönzését választotta. Mint mondta, a vállalat 4000 munkavállalót foglalkoztat, munkahelyük megőrzése 4000 családot érint Székesfehérváron.



A Diamond Electric Hungary Kft. beruházása kapcsán Völner Pál, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, hogy a vállalat már tavaly is sikeresen pályázott, kiemelte emellett az innováció szerepét a cég fejlesztéseiben.



MTI