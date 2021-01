Palkovics: az orvosképző egyetemek dönthetnek modellváltásukról

2021. január 12. 17:34

Az orvosképző egyetemek dönthetnek lehetséges modellváltásukról - olvasható az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleményében, amelyet kedden juttattak el az MTI-hez.

Azt írták: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kedden egyeztetett a négy orvos- és egészségtudományi egyetem vezetőivel a modellváltás lehetőségéről.

"Az eddig nyolc intézményben bevezetett, valamint az Országgyűlés döntése alapján további két intézményben bevezetendő struktúraváltás előnye, hogy a rugalmasabb működési kereteknek köszönhetően a magyar fiatalok korszerű képzésben részesülhetnek, a munkaerőpiacon is értékesebb tudást sajátíthatnak el" - hangsúlyozták.



A kormány célja, hogy a jelenleginél rugalmasabb és kiszámíthatóbb működési környezettel növelje a hazai felsőoktatás versenyképességét. A felsőoktatásért felelős miniszter ennek érdekében munkamegbeszélésen ismertette egy esetleges közfeladatot ellátó közérdekű alapítványi átadás lehetséges forgatókönyveit a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem vezetőivel.



A kormány a gazdaságfejlesztés és az innováció központi szereplőiként kezeli az egyetemeket. Az ágazatot irányító minisztérium az idén kezdődő uniós pénzügyi ciklushoz igazodva egyezteti a felsőoktatási intézményekkel stratégiai és fejlesztési terveiket, intézményi kezdeményezés esetén kitérve a modellváltás lehetőségére is - tették hozzá.



A közlemény szerint Palkovics László hangsúlyozta, hogy az új fenntartói rendszer csak akkor lép életbe, ha az orvos- és egészségtudományi egyetemek ezt kifejezetten kérik. A rektorok biztosították a minisztert arról, hogy néhány héten belül tájékoztatják a szaktárcát a szenátusi döntésekről - írták.



"Az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények az egészségügy szakmai utánpótlásán túl a fekvőbeteg szakellátás negyedéért felelnek, és kiveszik a részüket a nemzetközi szinten kiemelkedő hazai szakirányú kutatásból is" - emelte ki az ITM, hozzátéve: a magyar egyetemek nemzetközi versenyképességének, oktatási színvonalának növelésével, minőségi képzési infrastruktúrájának felépítésével Magyarország regionális tudásközponttá válhat.



MTI