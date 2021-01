Északnyugaton ónos esőre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

2021. január 12. 18:39

Ónos eső veszélye miatt több északnyugati járásra elsőfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden kora este.

idokep.hu

Az MTI-hez eljuttatott figyelmeztetésben azt írták, hogy a következő órákban Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megyében várható gyenge ónos eső. Északnyugat felől csapadékzóna érkezik. Északnyugaton kezdetben gyengébb ónos eső is előfordulhat, majd ott is havazás lesz a jellemző.



Éjszaka általában az ország északkeleti felén-kétharmadán várható maximum 2 centiméter körüli hóréteg. Az északi határnál, Észak-Alföldön és Tiszántúlon viszont ennél valamivel több, Szabolcsban és Beregben, valamint a hegyekben akár 5 centiméternél vastagabb hótakaró is kialakulhat. Szerdán napközben további számottevő havazás (legfeljebb pár centi friss hó) már csak a Tiszántúlon fordulhat elő, de északkeleten hózáporokból lokálisan ennél több is hullhat.

Kiemelték továbbá, hogy szerdán napközben a megerősödő, néhol viharos északnyugati szél a Dunántúli- és Északi-középhegységben gyenge hófúvást is okozhat.



Az előrejelzés szerint szerdán a nap nagy részében a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és 0 Celsius-fok között valószínű. A nappali maximumok plusz 1-5 fok között alakulnak.

MTI