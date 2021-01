Hazai igazságszolgáltatás: hat szélsőséges politikus a vádlottak padján

2021. január 12. 19:04

Hat, országosan ismert politikus ellen folyik büntetőper Magyarországon. Közülük öten országgyűlési képviselők. A vádlottak padjára került egy MSZP-sből lett DK-s, egy szocialistából lett LMP-s politikus, de a bíróság előtt kell felelnie egy volt jobbikos és két kormánypárti képviselőnek is. A hatodik vádlott a Momentum elnöke, aki nem került be az Országgyűlésbe 2018-ban.

Tanúmeghallgatással kezdődik meg e héten a bizonyítási eljárás Demeter Márta, a Lehet Más a Politika (LMP) országgyűlési képviselője büntetőperében, amit hivatali visszaélés bűntette miatt indítottak ellene. Ám nem ő az egyetlen országosan ismert politikus, aki ellen bűnvádi eljárás folyik. Hat politikus lett vádlott, közülük öten országgyűlési képviselők. A vádlottak padjára került két olyan politikus, akik MSZP-sből lettek DK-s, illetve LMP-s képviselők, és terheltként kell felelnie a bíróság előtt egy volt jobbikos, jelenleg független és két kormánypárti politikusnak is. A hatodik vádlott a Momentum elnöke, aki bár szeretett volna, de nem került be az Országgyűlésbe 2018-ban.

Problémás névazonosság



A vádlott politikusok közül Demeter Márta az egyetlen nő. A volt szocialista, jelenleg LMP-s képviselő arról híresült el, hogy „benézett” egy névazonosságot, és ebből akart botrányt kavarni. A Pesti Központi Kerületi Bíróság vádismertetése szerint az országgyűlési képviselő, a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának akkori alelnöke 2018. szeptember 19-én a kecskeméti repülőbázison, a honvédelmi miniszter előzetes tudomásával, repülésinapló-adatokba tekintett be. Demeter a vád szerint az országgyűlési képviselőként őt megillető, a kormány tagjaihoz intézhető kérdés jogával visszaélve, közérdekből nem nyilvános adatot tett közzé nagy nyilvánosság előtt úgy, hogy ráadásul meghamisította valótlan állítással is. Ezzel az volt a célja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és a Magyar Honvédség negatív társadalmi megítélését érje el. Mint ismert, a hírek szerint Demeter Mártának az szúrt szemet a repülési naplóban, hogy egy békefenntartókat és családtagjaikat hazaszállító honvédségi repülőgépen egy Orbán vezetéknevű fiatal lány is utazott. Az országgyűlési képviselő a miniszterelnök lányára asszociálva lendült politikai támadásba, csakhogy kiderült, a kérdéses gépen egy békefenntartásban részt vevő magyar tiszt családtagja utazott haza, és nem a miniszterelnök hozzátartozója.