Koronavírus - Németországban is megjelent a dél-afrikai mutáns

2021. január 12. 19:39

Németországban először mutatták ki a koronavírus Dél-Afrikából származó, B.1.351 jelű mutánsát - jelentette kedd délután a német sajtó.

Egy Dél-Afrikából hazatérő család egyik tagjánál diagnosztizálták elsőként ezt a vírusváltozatot, öt további személy esetében pedig még folyamatban van a tesztvizsgálat értékelése - közölte Baden-Württemberg tartomány szociális minisztériuma. A család hosszabb időt töltött a Dél-afrikai Köztársaságban, és december 13-án tért haza. Visszatérésüket követően megkezdték a kötelező karantén-idő letöltését, majd öt nappal később elvégeztették a koronavírustesztet, amely negatív lett. Az azt követő héten néhány családtag esetében jelentkeztek a koronavírus-fertőzés enyhe tünetei. Hat érintettnél kimutatták a SARS-CoV-2 vírust, egyikük esetében pedig azonosították a vírus Dél-Afrikából származó, B.1.351 variánsát is.



A koronavírus Nagy-Britanniából származó mutánsát Németországban szintén Baden-Württemberg tartományban diagnosztizálták elsőként. A fertőzött nő december 20-án Nagy-Britanniából érkezett meg repülőgéppel Frankfurtba, ahonnan rokonaival utazott tovább Baden-Württembergbe. Miután a koronavírus-fertőzés enyhe tüneteit érzékelte, december 21-én elvégezték el rajta a tesztet, melynek során azonosították a vírus B.1.1.7 variánsát.



Német sajtójelentések szerint kedden Angela Merkel kancellár egy belső megbeszélésen arról beszélt, hogy az új mutánsok felbukkanása a fertőzések számának robbanásszerű növekedéséhez is vezethet. Úgy vélte, ha nem sikerül feltartóztatni a brit mutáns terjedését, húsvétig akár tízszeresére növekedhet a fertőzések száma. A kancellár nem tartja kizártnak, hogy akár húsvétig is meghosszabbíthatják a korlátozásokat, a döntés azonban a fertőzöttek számától függ - derül ki a beszámolókból.



MTI