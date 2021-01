Ausztriában magasabb fordulatszámra kapcsoltak az oltási kampányban

2021. január 12. 22:37

Ausztriában az egészségügyi minisztérium közlése szerint 53 000 ember kapta meg eddig a koronavírus elleni első védőoltást. Sebastian Kurz kancellár pedig bizakodóan nyilatkozott kedden arról, hogy két héten belül az összes idősotthonban végeznek az oltás első körével - adta hírül az orf.at, az osztrák közszolgálati televízió internetes oldala.

A fővárosban eddig közel 10 000-en kapták meg az oltást, többnyire az idősotthonok lakói és személyzete. Kedden már az ország legnagyobb kórházában (AKH, Bécs) folytatódott a kampány, és a héten fokozatosan kiterjesztik a többi kórházra is.



Ezen túlmenően január 15-e és 18-a között nagyszabású oltási műveletet szerveznek a fővárosban háziorvosoknak, mentőápolóknak és más egészségügyi dolgozóknak az egyik, már korábban kiépített "tesztutcában" - jelentette be Michael Ludwig, Bécs polgármestere újságírók előtt kedden. A főváros mintegy 18 400 adag vakcinával számol hetente, így az idősotthonokban és a kórházakban folyamatosan végzett oltás mellett hozzávetőlegesen 11 000 orvost és egészségügyi dolgozót várnak hétvégén az oltási kampány helyszínére. A tervek szerint februárban kerülnek sorra azok a 80 éven felüliek, akik nem otthonokban, hanem saját háztartásban élnek egyedül vagy családban.



Mióta a tartományok a kezükbe kapták a szervezést és a lebonyolítást, országszerte magasabb fokozatra kapcsolt az oltási kampány. Ezt segíti, hogy már a Moderna vakcinájának első szállítmánya is megérkezett az országba. Felgyorsították az elektronikus oltási könyv informatikai hátterének kiépítését is.



A Gyógyszerészi Kamara eközben óva intette a lakosságot, hogy tartózkodjanak az interneten egyre nagyobb számban megjelenő oltóanyagok megvásárlásától, mert azok egytől egyig hamisítványok. "Már csak azért is, mert az elsőként engedélyezett Biontech/Pfizer vakcinát mínusz 70 fokon kell tárolni, azaz az interneten való rendelés és kiszállítás során a hűtési lánc egyértelműen megszakadna" - áll a kamara közleményében.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 1536 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 383 833 esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 2301, az intenzív kezelésre szorulók 378-an vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 72-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 6819-re emelkedett

MTI