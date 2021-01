Juszt László rárontott Szijjártóra

2021. január 13. 14:08

Előkerült Juszt is. A késő kádári langymeleg diktatúra pufókarcú vérbalos riportere, aki mára az ellenzék megmondóemberének szerepét öltötte magára, rendre jelentkezik Facebook-oldalán a kormányzatot bíráló bejegyzésekkel. Ezúttal Szijjártó Pétert vette célba. Nézzük csak meg, miként ütközött ki ezúttal is a kulturáltság és a műveltség Juszt posztjából:

„[…] Mindig mondom külügyminiszternek csak nagyon intelligens embereket szabad kinevezni, akik nemcsak nyelveket beszélnek, de kombinálni is tudnak. Ehhez még Kádár is ragaszkodott. Ezért volt a külügyminisztere egy nemzetközi hírű filozófus, Sik Endre, egy református püspök, Péter János, egy az egész életét a külügyi vonalon eltöltött Várkonyi Péter, s nem egy senkiházi futsalos papagáj…”

Nagyon úgy tűnik, az ellenzék valóban mindent bevet a siker érdekében. Sorra állítja csatasorba korábbi, levitézlett katonáit. Vágó, Kepes, Juszt. Szép névsor. A szerepek is le vannak osztva, nem ám csak úgy vaktában lövöldöznek a srácok.

Vágó kvízmester a DK képviseletében szólal meg rendszeresen, a múlt héten Kepest is aktiválták, aki a kimért, européer, liberális szegmenshez szólt, most pedig jött Juszt, aki a jelek szerint az alpári Jakab-féle Jobbik vonalat igyekszik képviselni. De van miből meríteniük, hiszen nemcsak ők hárman vannak, ott van még talonban az egykori Napkelte teljes stábja is.

Szokták mondani, hogy összenő, ami összetartozik. Esetünkben azonban többről van szó: a baloldali ellenzék aljas és primitív gyűlöletkampányáról.

Ehhez kerestek megfelelő megmondóembereket. Vágó és Kepes személyében már megtalálták, még a suttyó szerepben volt hiátus, most viszont megtalálták rá a legmegfelelőbb embert Juszt László személyében.

Immár teljes a csapat, kezdődhet a dagonyázás.

magyarnemzet.hu