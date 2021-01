Szijjártó: 3,3 milliárd forintból fejleszti központjait Magyarországon a GE

2021. január 14. 12:32

A GE 3,3 milliárd forintos beruházással bővíti a budapesti és szegedi digitális egészségügyi fejlesztésekkel foglalkozó központjait, a kormány ehhez 675 millió forint támogatást biztosít - mondta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.

Szijjártó Péter hozzátette, hogy a beruházás során 45 új kutatással, fejlesztéssel foglalkozó mérnököt vesz fel a cég.

A miniszter szerint most az átlagosnál is nagyobb teher nyomja az egészségügyi ellátórendszereket, így felértékelődik a mesterséges intelligenciára alapuló megoldások szerepe.

Nagy jelentősége van ezen beruházásnak, mert olyan kutatásokat folytatnak ezekben a központokban, amelyek célja, hogy az egészségügyi rendszerek működését hatékonyabbá tegyék - tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy az országnak a GE-vel harminc éves közös története van, több mint 4 ezer embert foglalkoztatnak Magyarországon. Az amerikai vállalat beruházása egyrészt a magyar gazdaság dimenzióváltását jelentős mértékben felgyorsítja, hiszen a nemzetgazdaság jövőbeli fejlődése nagymértékben függ attól, hogy mennyi kutatás-fejlesztési kapacitás, magas hozzáadott értékű tevékenységet és milyen magas technológiai színvonalú beruházásokat sikerül az országba hozni.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ezekért még nagyobb a harc, mivel "ahol a jövő technológiáját fejlesztik, ott van a hosszú távú versenyelőny".

Kitért arra is, hogy a magyar tudás világszinten is fontos szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelemben, a mostani bejelentés újra megerősíti, hogy az orvostudomány, diagnosztika területén a magyar tudás világszinten versenyképes. Ez a beruházás még szorosabbra fűzi Magyarország viszonyát az Egyesült Államokkal, amely továbbra is második legjelentősebb beruházói közösséget tudhatja magáénak az országban: az 1700-at megközelítő amerikai vállalat több mint 100 ezer magyar embernek ad munkát, és ezen vállalatok nagy hatást gyakorolnak a magyar gazdaság növekedésének alakulására - tette hozzá.

Nemesi Pál, a Dél-alföldi gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa üdvözölte a beruházást, hozzátéve, hogy a jól működő együttműködések, fejlesztések azonnal tudnak reagálni az olyan kihívásokra, amelyet a koronavírus-járvány is teremtett. A dél-alföldi régió fellegvára egészségipari szempontból Szeged, a Szegedi Tudományegyetem, amely egészségügyi kutatások tekintetében nemzetközi szinten kiváló teljesítményt nyújt, ez a bővítésnek köszönhetően tovább fejlődik majd.

Ascsillán Endre, a GE Közép- és Kelet-Európáért felelős alelnöke elmondta, hogy a beruházással új kutatási projekt indul, amely globális piacokra fejlesztett, mesterséges intelligencia alapú megoldások megvalósítását teszi majd lehetővé.

A fejlesztés Magyarország és a GE együttműködésének újabb fontos állomása, amely a GE Healthcare üzletágának digitális egységét érinti, amely már 2000 óta van jelen Magyarországon. A kibővített fejlesztőközpontnak nem csupán gazdasági értéke van, hanem kitűnő példája annak a hosszú távú együttműködésnek, amelynek eredményeképpen magas hozzáadott értékű munkahelyek jönnek létre, amelyek további fejlesztési projekteket, kapacitásokat képesek Magyarországra vonzani - tette hozzá.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a GE Healthcare a GE 16,7 milliárd dolláros egészségügyi üzletága, amely ma Magyarországon több mint 700 munkatársat foglalkoztat. Az orvosi képalkotó, betegfigyelő berendezések és digitális technológiák vezető szolgáltatójaként, a GE Healthcare intelligens eszközök, adatelemzés, alkalmazások és szolgáltatások révén teszi lehetővé az egészségügyben dolgozók számára, hogy gyorsabb és megalapozottabb döntéseket hozhassanak.

MTI