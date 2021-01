Fekete férfi halála miatt volt zavargás Brüsszelben

2021. január 14. 14:57

Rendőrök sebesültek meg a brüsszeli utcai zavargásokban, amelyek egy fekete férfi rendőrségi fogságban bekövetkezett halála miatt robbantak ki. A szövetségi belga kormány berkeiből is elítélték a randalírozást. Nem példa nélküli esetről van szó a belga fővárosban, annak multikulturális kerületei időről-időre lángba borulnak. Emlékezetes az is, hogy tavaly nyáron a Black Lives Matter mozgalom söpört végig törve-zúzva Brüsszelen.

A felvételeken az is látható, hogy a tüntetők gyújtogatva vonultak végig a kerület utcáin. Belgium bevándorlásellenes pártjai rögtön elítélték az erőszakos demonstrációt, sőt, szerdán még a belga szövetségi kormány belügyminisztere, Annelies Verlinden is teljességgel elfogadhatatlannak nevezte a történteket. Kijelentette: nincsenek arra utaló jelek, hogy a rendőrök bántalmazták volna a fekete férfit.

A minisztert utólag a boncolás eredménye is igazolta: csütörtök reggel a belga sajtó arról cikkezett, hogy Ibrahima B. szívrohamot kapott a fogdában, idegenkezűségre utaló nyomot viszont nem találtak.

Gyújtogatva vonultak a tüntetők Brüsszelben. Rendőrök is vannak a sebesültek között Fotó: Belga hírügynökség

Korábban is randalírozott a Black Lives Matter

Nem példa nélküli esetről van szó, a Magyar Nemzet is cikkezett róla, hogy tavaly áprilisban egy 19 éves, Adil nevű fiatal halála után robbantak ki zavargások Brüsszelben. Akkor ötven, főleg bevándorló hátterű fiatalt tartóztattak le: ők kövekkel dobálták a kiérkező egyenruhásokat, sőt egy korábban rendőröktől ellopott fegyver is eldördült az incidens során.

Emlékezetes az is, hogy az amerikai George Floyd halála miatt a belga fővárosba is átgyűrűzött a Black Lives Matter mozgalom tavaly nyáron. A több száz főt megmozgató tüntetéshullámban akkor is gyújtogattak, kirakatokat törtek be, és bántalmazták az egyenruhásokat. Összesen 229 demonstrálót kellett őrizetbe venni, és legalább harminc rendőr szorult orvosi segítségre sérülések miatt. A belga rendőri szakszervezetek később maguk is demonstrációt szerveztek, mondván: méltatlan bánásmódban részesülnek a politikusok, a sajtó és a polgárok részéről, pedig csak a dolgukat végzik, védik az embereket.

Tiltakozók az amerikai George Floyd halálát okozó rendőri túlkapás miatt és a rasszizmus ellen tartott tüntetésen Brüsszelben 2020. június 7-én. A tüntetők szolidaritásukat fejezik ki a Black Lives Matter mozgalommal Fotó: MTI/AP/Olivier Matthys

