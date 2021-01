Kim Dzsong Un bemutatta „a világ legerősebb fegyverét”

2021. január 15. 10:26

A világ legerősebb fegyverének nevezte az észak-koreai állami televízió azt az új típusú, tengeralattjárók által indítható ballisztikus rakétát, melyet az ezen a héten megtartott katonai díszszemlén mutattak be a Koreai Munkapárt nyolcadik kongresszusának tiszteletére. A fővárosban, Phenjanban készült felvételeken látható, hogy a távol-keleti ország legalább négy hatalmas méretű rakétával rendelkezik. A bemutatót Kim Dzsong Un észak-koreai vezető felügyelte, és szakértők szerint kapcsolatban állhat Joe Biden leendő amerikai elnök január 20-i beiktatási ünnepségével.

Új év, új rakéták – írta közösségi oldalára Ankit Panda észak-koreai szakértő, aki bejegyzésében a „Pukgukszong” megnevezést használta, utalva a rakéták pontos típusára. A Pukgukszong közepes – 3000-5500 kilométer – hatótávolságú rakétát jelöl. Gyártása 2016-ban kezdődött meg Észak-Koreában és először 2017. február 12-én tesztelték, ezt követően nukleáris képességűnek minősítették. A rakéta különlegessége, hogy nem folyékony, hanem szilárd tüzelőanyaggal működik, aminek fő előnye, hogy gyakorlatilag percek alatt elindítható. A szakértők szerint stabilabb, hatékonyabb és nehezebben észlelhető haditechnikai vívmányról van szó.





Bemutatkoztak az új, tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéták - MTI/EPA/KCNA

A kutató szerint továbbá nemcsak a külvilág, de az észak-koreaiak számára is nagy jelentőséggel bírnak a katonai díszszemlék. Panda elmondta, hogy Kim Dzsong Un elismeri az ország gazdasági nehézségeit, viszont a Pehanjban élő elit lakosságnak megmutatja, hogy mindezek ellenére képesek voltak katonai és haditechnikai szempontból fejlődni. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az észak-koreai rakéták tesztelése is nagy hatással lenne az Egyesült Államok és a távol-keleti ország közötti kapcsolatokra. Felmerül a kérdés, hogy a soha nem látott politikai zavargások és a tomboló koronavírus járvány mellett az észak-koreai fenyegetésre hogyan fog tudni reagálni az új, Biden vezette adminisztráció?