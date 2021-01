Peking 2022 - Vajda László: a tokiói bizonytalanság kihat a hangulatra

2021. január 15. 12:18

A szervezés jól halad, júniusra minden készen fog állni a jövő februári pekingi téli olimpiára, ugyanakkor a tokiói nyári játékokkal kapcsolatos bizonytalanságok komolyan kihatnak a kínai eseményre is - mondta az M4 Sport Sporthíradójában Vajda László, a pekingi szervezőbizottság főtanácsadója.

A hosszú évek óta Kínában élő szakember aggasztónak tartja a nyári olimpia körül kialakult jelenlegi helyzetet, külön kiemelve, hogy az adminisztrációs és szabályozási reformokért felelős miniszter csütörtökön azt mondta, jelenleg nem tudják megmondani, hogy lesz-e olimpia vagy sem.

"Mi alig öt hónappal a talán megrendezésre kerülő tokiói olimpia után jövünk és ez az öt hónap áll majd rendelkezésünkre, amennyiben Tokió megtartja a játékokat, hogy elemezzük és adaptáljuk az ottani koronavírussal kapcsolatos intézkedéseket" - jegyezte meg Vajda László, aki szerint jelenleg talán valamivel nagyobb az esély arra, hogy nem lesznek versenyek nyáron a japán fővárosban. - "Alapvetően egy optimista ember vagyok, mégis azt mondanám, hogy jelenleg 6:4-re áll a helyzet a megtartás rovására, úgyhogy nagyon, nagyon nehéz."

Vajda László szerint leginkább azért nem lehet pozitívnak nevezni a szituációt, mert úgy tűnik, marad a járvány miatt kialakult bizonytalanság még jó ideig. A beszélgetés során később emlékeztetett rá, hogy a tokiói szervezőknek márciusban kellene megmondaniuk, hogy nézőkkel, vagy nézők nélkül rendezik a viadalokat, a magyar szakember viszont úgy véli, ez a határidő akár májusig is csúszhat, ha csak márciusra nem alakul ki valamilyen szempontból egyértelmű helyzet.

"A csapatok, a nemzeti olimpiai bizottságok, a sportolók készülnek, nem tehetnek mást, kényszerpályán van minden. Rengeteg pénz és energia fordítódott már a halasztásra is, úgyhogy ez a fajta kényszerpálya rendkívüli módon frusztrálhatja a japán kollégákat" - nyilatkozta a szakember. - "Valószínűleg az lesz, hogy ha bármilyen körülmények között, üres stadionokban is, de a lebonyolítás kivitelezhető, akkor véleményem szerint az olimpia meglesz tartva. Ha nem lesz meg, nem is merek rá gondolni, hogy nálunk itt Kínában, Pekingben a következő év februárjára milyen döntés születik."

A pekingi játékok kapcsán ez a bizonytalanság az egyetlen hátráltató tényező, mivel a szervezés egyébként rendben, a terveknek megfelelően halad.

"Mi úgy állunk, ahogy állnunk kell. Valamennyi versenyhelyszín elkészült, tehát már elvileg versenyt lehetne lebonyolítani valamennyi csarnokban és szabadtéri pályán" - hangsúlyozta a főtanácsadó, megjegyezve, hogy néhány nem versenyhelyszínen az utolsó simításokat végzik, így például a sajtóközpontban, de júniusra mindennel készen állnak. - "Furcsa hangulat uralkodik itt nálunk Pekingben. Mindenki csinálja a dolgát és nagyon feszes időrend mentén készülünk, ha tetszik, úgy, mintha mi sem történne. Szervezési szempontból semmiféle lemaradásban nem vagyunk, anyagi gondja nincsen a szervezőbizottságnak, a humán erőforrás, infrastruktúra a helyén van.

A tokiói események, a koronavírus és minden e körül folyó ügy befolyásolja a hangulatot, de nem az előkészületeket."

Vajda László a kínaiak várakozásairól és a téli olimpiát övező kíváncsiságról és pozitív hozzáállásról is beszélt. Kiemelte, hogy komoly emóciók vannak az országban a versenyekkel kapcsolatban. Érzelmileg sokat jelent a helyiek számára, hogy Peking lesz, lehet az első város, amely nyári és téli olimpiát is rendez. Szintén fontos jelenség, hogy a szervezőknek korábbi ígéretükhöz híven rengeteg helybélivel sikerült megismertetniük a havas-jeges sportokat, nagyon sokan járnak a sípályákra, jégcsarnokokba.

"A pekingi versenyhelyszíneknek a zöme ismerős lesz majd a televíziónézők számára is, hiszen ezek olyan ikonikus helyszínek, mint a Madárfészek Stadion, vagy a Vízi Kocka, amely most Jégkockává alakul. Ebből a szempontból a 2008-ban hátrahagyott infrastruktúra működik és működni fog a továbbiakban is" - emelte ki vajda László, aki úgy érzi, az emberek kerülik az esetleges tokiói törlés és annak hatásait érintő témát, igyekeznek nem beszélni róla.

