Lezárult a Galvani híd pesti nyomvonalára vonatkozó társadalmi egyeztetés

2021. január 15. 13:26

Lezárult az új Duna-híd úthálózatának pesti nyomvonalára vonatkozó társadalmi egyeztetés és hatásvizsgálat - közölte Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója pénteken a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint a nyomvonalváltozatok vizsgálatára és társadalmi egyeztetésére vonatkozó, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) határozatban előírt feladatát a BFK határidőre elvégezte, és ennek eredményeit 2020. december 15-én az érintett önkormányzatok számára bemutatták. A beérkezett véleményeket feldolgozták és most közzéteszik a részvételiségi kérdőív és az egyéb kerületi, szakmai vélemények eredményét a www.budapestujkorutja.hu oldalon.



Az FKT által meghatározott hat nyomvonalverzió közül két olyan változat van, amely a válaszok alapján mérlegelés tárgyát képezheti: az egyik változat, egy, a Kiserdő szélén vezetett alagút megépítését jelenti, a másik, pedig a Határ út mai nyomvonala alatt vezetett alagút - írta Vitézy Dávid.



Közölte: a válaszok alapján a Határ út alatt épülő, a Kiserdőt érdemben nem érintő alagút a leginkább preferált műszaki megoldás.



Mint kifejtette, a két változat közötti különbség abban áll, hogy míg a Kiserdő alatt vezetett alagút távolabb van a Határ úti házaktól, de érinti az erdő területét, addig a Határ út alatt vezetett alagút esetén az erdő gyakorlatilag érintetlen marad, viszont az út közelebb kerül a házakhoz.



Az előbbi verzió alváltozatának tekinthető a Wekerlei Társaskör Egyesület által felvetett, Illatos-árok mentén húzódó, a Kiserdőn keresztül vezetett nyomvonalterv is, amelyet a civil szervezet kérésére szintén megvizsgáltak - jegyezte meg Vitézy Dávid.



Mint írta, a BFK összefoglaló jelentése alapján Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, az FKT ügyvezető alelnöke kezdeményezte a tanács döntését, ugyanakkor a koronavírus-járvány miatt a döntés az eredeti, december 31-ei határidőre nem született meg.



Vitézy Dávid rámutatott, amennyiben az úthálózat második szakaszáról nem születik időben döntés, olyan helyzet állhat elő, hogy a híd már megépült, átadták, az úthálózata viszont nincs teljesen kész. Ennek minden káros hatása ekkor az érintett lakóterületeken jelentkezne - írta.



A BFK szakmai álláspontja szerint a nyomvonalváltozatok közötti döntés meghozatalához minden szükséges információ rendelkezésre áll, ezért javasolják, hogy a FKT a kérdést soron következő ülésén vegye napirendre és hozzon döntést ebben az egész Budapest és agglomerációja fejlődésére kiható ügyben - olvasható a bejegyzésben.



Vitézy Dávid emlékeztetett, az FKT Karácsony Gergely főpolgármester és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter vezetésével 2020 februárjában döntött arról: a belváros forgalomcsillapítása és a dél-pesti kerületek összekapcsolása, a külső kerületek közötti útvonalak rövidítése érdekében támogatja a Galvani híd megépítését, rajta 2x2 forgalmi sávval, széles kerékpárúttal és járdával, villamossal.



A Galvani híd és a közvetlenül hozzá kapcsolódó körút tervezése azóta is zajlik, még az idén lezárul az előkészítése. A híd és a kapcsolódó körút első szakaszának terveit 2020 őszén közzétették, részletes véleményezésre adtak lehetőséget. A híd műszaki kialakításának alapvető elemei igen magas, 84-90 százalékos támogatást kaptak a kérdőívet kitöltők körében, a beérkező szöveges javaslatokat pedig lehetőség szerint beépítik a tervezés további szakaszaiba.



A Galvani hídhoz kapcsolódó útszakaszok közül a Fehérvári út és a Gubacsi út közötti körútszakasz nyomvonaláról szóló döntés mind a főváros, mind az érintett kerületek, mind a kormány részéről megszületett, a nemzetközi tervpályázaton kiválasztott építészek és mérnökök, a holland UNStudio és a brit BuroHappold terveinek elkészülte után a kivitelezés és a megvalósítás következik - olvasható Vitézy Dávid bejegyzésében.



MTI