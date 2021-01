Osztrák miniszter: Ausztriát is jelentősen érintheti a brit vírusmutáció

2021. január 15. 16:15

Abból kell kiindulnunk, hogy Ausztria is jelentős mértékben érintett a brit koronavírus-mutáció által - jelentette ki Rudolf Anschober osztrák egészségügyi miniszter pénteki sajtótájékoztatóján.

Anschober - derstadard.at

Az országban 70-100 gyanús esetet találtak a napokban, amelyek DNS-meghatározása még folyamatban van, de a miniszter utalt arra: egész Európában riasztó a helyzet a brit mutáció széles körű terjedését illetően, és úgy tűnik, hogy Ausztria is jelentősen érintett. Amíg ezen esetek kiértékelése zajlik, Ausztria érvényben tartja a már bevezetett intézkedéseket: így a szigorított határellenőrzéseket, a meglévő beutazási korlátozásokat, valamint a Nagy-Britanniából és Dél-Afrikából érkező repülőgépek leszállási tilalmát.



"Lépésről-lépésre vizsgálni kell a pozitív koronavírusteszt-eredményeket az angol vírusmutációra is, ami időigényesebb, mint egy gyorsteszt" - hangsúlyozta a tárcavezető, egyúttal bejelentette a laboratóriumi kapacitások kiszélesítését. "Noha ez a mutáció 50-70 százalékkal fertőzőképesebb, mint az eredeti, akkor is jó hír, hogy a betegség lefolyása nem súlyosabb, illetve a meglévő járványvédelmi intézkedések, mint a maszkviselés és a távolságtartás a mutáns vírus ellen is védenek" - tette hozzá.

A teljes zárlat január 25-ére tervezett feloldásáról, illetve annak lehetséges meghosszabbításáról szólva a miniszter elmondta, hogy az intézkedések hatásosak, a megbetegedési és halálozási számadatok csökkenő tendenciát mutatnak, de "még messze nem tartanak ott, ahol szeretnék." "Az adatok elemzése folyamatban van, és éppen a zárlat utáni időszak kidolgozásán fáradozunk" - tette hozzá Anschober.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 1528 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 390 788 esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 2042, az intenzív kezelésre szorulók 337-en vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 66-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 6987-ra emelkedett.



kky \ kpl \ kvs

MTI