Kozepesen felhős ég, napsütés, néhol hózápor

2021. január 15. 16:23

Várható időjárás az ország területén szombat estig: péntek estig még döntően erősen felhős lesz az ég, és több helyen is valószínű havazás, hózápor, bár délutántól lassanként csökkenni kezd a felhőzet, és késő estétől a Dunától keletre már nem valószínű csapadék. Ugyanakkor a Dunántúlon továbbra is előfordulhatnak hózáporok, még az éjszaka második felében is.



Szombat napközben többnyire gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű többórás napsütéssel, és továbbra is főként a Dunántúlon lehet néhol hózápor. Késő délutántól azonban észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, és az éjszaka folyamán egyre több helyen lehet gyenge havazás.



Az északnyugati, északi szél pénteken csak kevés helyen erősödhet meg, éjszakára pedig mindenütt mérséklődik a szél. Szombat napközben ugyanakkor a Dunántúlon és a Duna mentén nagy területen megerősödik az északnyugati, északi szél, a Tiszántúlon azonban mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon -3 és -7, a Dunától keletre többnyire -6 és -12 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hóval borított északkeleti megyékben néhol -15 fok is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 0 fok közelében, az északkeleti megyékben -2 és -5 fok között valószínű.



MTI