Minden beutazónak karanténba kell vonulnia az Egyesült Királyságban

2021. január 15. 22:30

A brit kormány hétfőtől átmenetileg minden ország esetében megszünteti a karanténkötelezettségtől mentes beutazás lehetőségét az Egyesült Királyságba - jelentette be pénteken Boris Johnson brit miniszterelnök.

Johnson a Downing Streeten tartott sajtótájékoztatóján közölte: az intézkedés célja az, hogy az ország megvédhesse magát az esetleg még nem azonosított új koronavírus-változatok behurcolásának kockázatától.



A brit kormány tavaly júliusban állította össze azoknak az országoknak a listáját, amelyekből karanténkötelezettség nélkül be lehet utazni az Egyesült Királyságba.



A karanténmentesített országok között eredetileg Magyarország is szerepelt, de szeptemberben lekerült erről a listáról, és azóta a Magyarországról érkezőknek is tíz napot - illetve ha ennél rövidebb ideig maradnak, tartózkodásuk teljes idejét - elkülönítésben kell tölteniük.



Így a Magyarországról beutazók számára a karanténkötelezettség nélküli beutazás lehetőségének felfüggesztéséről szóló bejelentés nem jelent változást.



Boris Johnson közölte: a brit kormány egyeztetést tartott az Egyesült Királyság mindegyik országának kormányával, így a rendelkezést Anglián kívül Skócia, Wales és Észak-Írország is érvényesíti.



A brit miniszterelnök által ismertetett intézkedés hétfőn, brit idő szerint hajnali 4 órakor, közép-európai idő szerint 5 órakor lép életbe.

Johnson a péntek esti sajtótájékoztatón megerősítette, hogy ugyanettől az időponttól negatív koronavírusteszt-eredményt is fel kell mutatniuk a külföldről érkezőknek.

Ezt a rendeletet a brit közlekedési minisztérium hivatalosan csak Angliára jelentette be. A pénteki Downing Street-i tájékoztatón a brit kormányfő nem részletezte, hogy ennek az előírásnak a hatályát is kiterjesztik-e az Egyesült Királyság egészére.



Boris Johnson megerősítette ugyanakkor, hogy a koronavírus-tesztet minden beutazónak az indulás előtt legfeljebb 72 órával kell elvégeztetnie, és mindenkinek ki kell töltenie az angliai tartózkodási helyszínt rögzítő online űrlapot (Passenger Locator Form) is.

Az utasok ezen az űrlapon jelentik be a brit hatóságoknak, hogy érkezésük után hol töltik az elkülönítés idejét és ott milyen módon lehet felvenni velük a kapcsolatot.

A brit kormányfő közölte: a negatív koronavírusteszt-eredmény meglétét és a Passenger Locator Form kitöltését már az utazókat szállító légitársaságok ellenőrizni fogják, de érkezés után a brit hatóságok is kérhetik, és komoly pénzbírságra számíthatnak azok, akik nem tesznek eleget ezeknek az előírásoknak.

A brit közlekedési minisztérium rendeletében az áll, hogy büntetendő cselekménynek számít, ha valaki negatív koronavírusteszt-eredmény nélkül érkezik Angliába, és ilyen esetben 500 font (több mint 200 ezer forint) pénzbírság szabható ki.

A külföldről érkezőket a negatív koronavírus-szűrési lelet sem menti fel a kötelező tíznapos karantén alól.

Johnson azonban a péntek esti sajtótájékoztatón megerősítette: továbbra is van lehetőség arra, hogy a beutazók lerövidítsék a karanténidőszakot, ha az indulásuk utáni ötödik napon újabb koronavírus-szűrést végeztetnek, és ennek eredménye is negatív.

A brit miniszterelnök kijelentette: ezek a beutazási szigorítások alapvető fontosságúak azért is, mert az Egyesült Királyság most már napról napra igen jelentős eredményeket ér el lakosságának védelmében.

Boris Johnson elmondta: péntek estig országszerte már több mint 3,2 millióan kapták meg a koronavírus elleni oltást, és ez azt jelenti, hogy egy hét alatt megkétszereződött azoknak a száma, akik már részesültek a vakcinában.

Hozzátette: egyedül csütörtökön és csak Angliában negyedmillió embert oltottak be az új típusú koronavírus ellen, sokkal többet, mint Európa bármely más országában.

A brit kormányfő elmondta azt is, hogy a 80 éven felüli korosztály tagjainak csaknem 45 százaléka, az idősotthonok lakóinak közel 40 százaléka részesült az oltásban, vagyis ütemesen halad az oltási program a legveszélyeztetettebb lakossági csoportokban.

MTI