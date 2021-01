Állandósult a biztonsági kockázat az Egyesült Államokban

2021. január 15. 23:44

Több tucat olyan ember is részt vett a Capitolium január 6-i ostromában, aki szerepel a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) terrorkockázatot jelentő, megfigyelés alatt álló személyeket összegyűjtő listáján – értesült a The Washington Post. A liberális amerikai napilap szerint a szóban forgó személyek többsége fehér felsőbbrendűséget hirdető szélsőséges, akik azért kerültek fel a nemzeti terrorista átvilágítási adatbázisba, mert biztonsági kockázatként tartották számon őket. Azt az amerikai hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy az amerikai törvényhozás épületénél történt zavargások óta őrizetbe vettek között van-e olyan, aki szerepel a listán, a lap ugyanakkor arra is kitért: attól, mert valaki szerepel az FBI ezen listáján, nem feltétlenül áll folyamatos megfigyelés alatt.

Az FBI egyébként rengeteg kritikát kapott az elmúlt héten, amiért felkészületlenül kezelték a többségében Donald Trump leköszönő szimpatizánsaiból álló tüntető tömeget. A Washington Post birtokába kerülő belső dokumentumból ugyanakkor az is kiderült: a nyomozó iroda minimum egy nappal a Capitolium ostroma előtt már tudott a megnövekedett biztonsági kockázatról.

Az FBI virginiai kirendeltsége ugyanis figyelmeztetést adott ki azzal kapcsolatban, hogy szélsőségesek terveznek Washingtonba utazni.

Megerősített védelemmel készülnek Joe Biden megválasztott elnök beiktatására REUTERS/Joshua Roberts

Steven Sund, a Capitolium rendőrségének azóta lemondott főnöke egy korábbi interjújában arról beszélt: nem volt tudomása az FBI jelentéséről, de ha lett volna, komolyan vették volna a benne foglalt fenyegetéseket. Sund elmondta azt is: két nappal az események előtt a képviselőház és a szenátus biztonsági tisztviselőitől kért engedélyt, hogy a kérdéses napon – Joe Biden elnökségének kongresszusi jóváhagyásának napján – a Nemzeti Gárda erősítse meg az épület védelmét, kérését azonban megtagadták tőle. Elmondta azt is: az ostrom során ötször kért segítséget a nemzetőrségtől, azt azonban még a helyzet nyilvánvaló eszkalálódása közepette is megtagadták, végül pedig csak órákkal az erőszakos cselekmények kezdete után érkeztek a helyszínre.

AZ FBI igazgatója, Christopher Wray az események óta csütörtökön szólalt meg először nyilvánosan. Tudatta: a nyomozók több mint kétszáz, az ostromban részt vevő gyanúsítottat azonosítottak és száznál is több személyt tartóztattak le. Mindazonáltal a hatóságok arra számítanak, hogy a következő napokban, illetve Joe Biden megválasztott elnök jövő szerdán esedékes beiktatásának napján újabb erőszakos cselekmények történhetnek, különösképp a fővárosban, ezért magas készültséget rendeltek el.

A Nemzeti Gárda 21 ezer tagját vezényelik Washingtonba az elnöki beiktatással kapcsolatos biztonsági feladatok ellátásához.

Közben Joe Biden a minap bejelentette: első intézkedései között kezdeményez egy 1,9 billió dolláros gazdaságösztönző csomagot, amelynek keretében az állam finanszírozná a nemzeti oltási programot, valamint sok amerikai 1400 dolláros értékű csekket is kapna. A tervezet szerint a Biden-adminisztráció 160 milliárd dollárt különítene el az oltóanyagprogramra, 170 milliárd dollárt az iskolák újbóli megnyitására és egybillió dollárt a közvetlen segítségnyújtásra, ideértve a munkanélküli-segélyeket is.



