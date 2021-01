Idén a szakképzés lehet a befutó

2021. január 16. 11:21

A középiskolák közül idén ismét a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit ötvöző technikumi képzés lehet a legnépszerűbb, amely egyszerre csábít fix havi ösztöndíjjal és érettségi bizonyítvánnyal, sőt bizonyos esetekben még egyetemi kreditekkel is - írja szombati számában a Magyar Nemzet.

A cikk szerint legutóbb a jelentkezők 42 százaléka a technikumot választotta, és csak 35 százalék jelentkezett sima gimnáziumba. A mostani felvételin ennél is nagyobb előnyt halmozhat fel a szakképzés, miután szeptemberben egy sor változást léptettek életbe az ágazatban.

Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára a lapnak elmondta: az új rendszerben először csak egy érdeklődésnek megfelelő irányt, ágazatot kell választani, és majd később, egy alapozó képzés után kell dönteni a konkrét szakmáról.

"Aki nem vágyik a felsőoktatásba, és nem is érettségizne feltétlenül, inkább mielőbb munkába állna, annak a szakképző iskola a legjobb választás. Itt havi 15 ezer forint a diákok ösztöndíja. A technikumok havi nyolcezer forintos juttatással indítanak, de ez a képzés szakmát és érettségi bizonyítványt is ad, sőt szakirányú egyetemi felvételin pluszpontokat garantál. Mindkét iskolatípusra igaz, hogy a vállalati gyakorlatozás időszakában munkabért kapnak a diákok. Újdonság továbbá a sikeres szakmai vizsgát követő, 150-300 ezer forintos pályakezdési támogatás is" - tette hozzá a helyettes államtitkár.

Bár a technikum önmagában a mérnökképzés előszobája, van egy magasabb szintű változata is: az okleveles technikusképzésben a középiskola a partneregyetemmel közösen kidolgozott, emelt szintű tananyagot oktatja, így a diákok automatikusan bejutnak a felsőoktatásba, ahol ráadásul társaiknál hamarabb végezhetnek.

A járműipar területén tanuló diákok körében régóta népszerű gyakorlati hely az Audi Hungaria Zrt. Putz Csaba, a győri vállalat szakképzésért és szakmai kompetenciafejlesztésért felelős vezetője azt mondta a lapnak, a törvényváltozások elsősorban lehetőséget jelentenek.

"Végre előtérbe kerülhetnek az interaktív, kooperatív, projektalapú oktatási módszerek, és hatékonyabban használhatjuk erőforrásainkat a Győri Szakképzési Centrummal és partneriskoláinkkal folytatott együttműködésünkben. Új lehetőség az okleveles technikusképzés elindítása is, amelyet a már említett partnerek mellett a Széchenyi István Egyetemmel közösen valósítunk meg" - fogalmazott, hozzátéve: a legjobban teljesítő diákokat hosszú távon is igyekszik megtartani a cég.

MTI