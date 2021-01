Magassági rekorder tévedt Magyarországra

2021. január 16. 18:44

Az indiai lúd a Himalája térségében őshonos, Európában főleg rabságból szökött példányai fordulnak elő a szabadban (Fotó: Wikipédia)

A Himalájában őshonos madarat az Alföldön látták.

A faj fészkelőterülete Közép-Ázsia magashegységeiben van, telelőterülete pedig a Himalájától délre, az indiai szubkontinensen.

Az indiai lúd tartja a madarak repülési magassági rekordját, hiszen, amikor áthalad a Himalája csúcsai fölött, akkor akár 9 ezer méteres magasságban is repül. Ez is mutatja, hogy igencsak tájidegen az Alföld síkságain.

Kóborló példányai Európában is előfordulnak, azonban ezek inkább állatkertekből, rabságból szökött elvadult példányok. Ebben az esetben is kicsi a valószínűsége, hogy a Föld legmagasabb hegységéből repült el Békés megyéig a madár. Már csak azért is, mert jellemzően Ázsiában a Himaláját átrepülve, mintegy ezer kilométert megtéve jutnak el telelőhelyükre. Békés megye ehhez képest ötezer kilométeres nyugati kitérőt jelent.

Az Orosházától nem messze lévő Fehér-tónál megfigyelt példány egy népes, 4700 példányos vadlúdcsapatban fedezték fel. Öreg madár volt, méretéből ítélve valószínűleg tojó.

hirado.hu